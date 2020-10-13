Зеленський анонсував, що громадянам поставлять п'ять питань на виборчих дільницях 25 жовтня

Українцям поставлять п'ять питань на виборчих дільницях 25 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п’ять важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. П’ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку», – сказав Зеленський.

Він не уточнив, які питання поставлять українцям на виборчих дільницях.

«До речі, які будуть питання? Про це пізніше», – додав президент.

На 25 жовтня в Україні заплановані вибори до місцевих рад.