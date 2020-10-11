ЦВК: на дільниці треба буде зняти маску, щоб засвідчити особу

У Центральній виборчій комісії нагадують, що для отримання бюлетеня на виборчій дільниці під час місцевих виборів виборцеві потрібно буде на короткий час зняти маску. Про це у фейсбуці написала секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

«Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску. При перевірці паспорта, сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації. Відсутність у паспорті вклеєного в 25/45 років фото не є підставою для невидачі бюлетеня», – написала секретар ЦВК.

У ЦВК також не рекомендують українцям використовувати застосунок «Дія» під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

За словами Гатаулліної, показати паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» «можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз у ДВК таких пристроїв немає».

«Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки», – написала Гатаулліна.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.