ЦВК акредитувала понад 200 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

Центральна виборча комісія на засіданні 8 жовтня акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні. За повідомленням на сайті ЦВК, комісія ухвалила це рішення, розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій.

«25 ­– від Громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини», 53 – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів», – інформує пресслужба ЦВК.

Таким чином, загалом на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав і 191 – від шести міжнародних організацій.