Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 жовтня 2020, Київ 21:57
Новини | Місцеві вибори в Україні

ЦВК акредитувала понад 200 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

Виборча дільниця в Україні

Центральна виборча комісія на засіданні 8 жовтня акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні. За повідомленням на сайті ЦВК, комісія ухвалила це рішення, розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій.

«25 ­– від Громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини», 53 – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів», – інформує пресслужба ЦВК.

Таким чином, загалом на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав і 191 – від шести міжнародних організацій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG