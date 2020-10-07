Комік, політики, активісти – хто претендує на мера Тернополя?

25 жовтня у 24 областях України громадяни обиратимуть депутатів місцевих рад різного рівня, а також міських голів. Не скрізь у містах і селах спрацьовують тенденції, які спостерігаються на центральному партійному рівні. На місцях кандидати ведуть власну агітацію.

На посаду мера Тернополя претендує дев’ять кандидатів. Десятого – від Радикальної партії – міська Територіальна виборча комісія не зареєструвала, але це питання ще вирішується.

Серед тих, хто боротиметься за посаду міського голови – чинний мер від ВО «Свобода» Сергій Надал. Також у списку шоумен, місцеві політики та активісти.

Чим вирізняються ці вибори у Тернополі? Що обіцяють кандидати?

Радіо Свобода знайомить із претендентами на місцеві вибори.

«Файне місто Тернопіль

Добий, бродяга, п’ятку

І поїдем в файне місто»

Ці слова з пісні «Братів Гадюкіних» наспівує багато хто, в’їжджаючи у Тернопіль. «Файне місто» стало синонім Тернополя, але не все так тут файно, щоб від туристів не можна було відбитись. Сюди люблять приїжджати заради великого міського ставу, спокою, у пошуку доброї кухні. Але мандрівка триває переважно один день. Щоб затримати туриста надовше, потрібно розвивати туристичну інфраструктуру, втілювати креативні ідеї, зрештою працювати над іміджем міста.

Здивувати великою кількістю архітектурних пам’яток, як для прикладу Львів, Тернопіль не може, бо у роки Другої світової війни багато історичних будівель були втрачені, але зберігся історичний вигляд міста, кілька сакральних об’єктів і житлових будинків.

Окрасою Тернополя називають міський став, але про його неналежний стан говорять чи не всі кандидати у мери. Чинний міський голова обіцяє модернізувати і очистити став віддавна. У передвиборчій програмі Сергія Надала тема «тернопільського озера» – у пріоритеті.

Соціологи прогнозують «свободівцю» Сергієві Надалу втретє перемогу на виборах мера Тернополя.

Соціологічна група «Рейтинг» у вересні оприлюднила два опитування щодо політичних настроїв у місті. На сьогодні Сергія Надала готові підтримати понад 66% виборців. Інші кандидати суттєво поступаються мерові. Соціологи прогнозують перемогу «свободівцю» і в другому турі, якщо він буде. Згідно з опитуванням цієї соцгрупи, ситуацією у місті задоволена більшість мешканців.

Сергій Надал став міським головою Тернополя у 2010 році. Він надалі залишається у ВО «Свобода» і ця політична сила його висунула кандидатом у мери втретє. Але його особистий рейтинг вищий від партійного. З огляду на це, мер залучився підтримкою нової партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість». Не лише побував на її з’їзді, але містом розвішані білборди, що команда цієї партії, в якій письменники, чиновники міста, директори шкіл, і ексдепутати «Самопомочі», «Європейської солідарності», підтримують Сергія Надала.

Бачимо партію, про яку раніше не чули

«ВО «Свобода» вже не може збільшити своє електоральне поле. Тому на цих виборах бачимо партію, про яку раніше не чули – «Порядок. Відповідальність. Справедливість», щоб притягнути молодь, яка розчарувалась у «Слузі народу», – завести депутатів. Це робиться з надією, щоб легше формувати більшість», – каже Радіо Свобода директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик.

Сергій Надал традиційно обіцяє, як майже всі кандидати у мери по різних регіонах, будівництво і ремонт доріг, вирішення транспортного питання, придбання автобусів, будівництво нових інфраструктурних об’єктів у Тернополі. А ще навіть збудувати міську Ратушу. Адже тернопільська ратуша простояла з середини ХІХ століття і була знищена у 1944 році.

Про серйозні інвестиції у місто, про те, як буде конкретно створювати робочі місця і, відповідно, дбати про вищий рівень заробітку тернополян, дещо менше уваги. Хоча тернополяни роками масово виїжджають на заробітки за кордон. Ринок праці у місті зосереджений на торгівлі і сфері обслуговування. За словами Ігоря Процика, за роки головування Сергія Надала у місто не прийшов жоден серйозний інвестор, який би збудував велике підприємство з високою оплатою праці.

У Тернополі проблема з забудовою міста, забудовники добрались вже до паркових зон.

Високий рейтинг Сергія Надала, який оприлюднили соціологи, експерт пояснює тим, що чинний мер роками веде вдалу медійну кампанію. До слова, вона дуже схожа з піаром львівського мера Андрія Садового: активна присутність у соцмережах, майже щодня нові відеоролики, яскраві презентації, вихваляння кожним відремонтованим метром тротуару чи дороги.

Гроші міського бюджету, а це десь пів мільйона гривень, витрачено на висвітлення діяльності мера



«У місцевих медіа інформують людей про ремонт доріг, скверів у місті, заміну жарівок. Медійно підтримується все, що робиться у місті, але показується у вигідному для мера світлі. Гроші міського бюджету, а це десь пів мільйона гривень, витрачено на висвітлення діяльності мера. Працює на свою електоральну базу, а партія «Свобода» – це виборець віком понад 40-50 років. Це ті люди, які знають, що на вибори треба прийти. А Надал тримає ніс за вітром і розуміє, чого хоче його виборець і те й робить.

Статус Молодіжної столиці – не випадково

Торік Тернопіль отримав статус Молодіжної столиці і, відповідно, це не випадково. Оскільки розуміємо, що у 2019 році на вибори прийшли молоді люди і це врахували у Тернополі. Отримання такого статусу мало залучити молодого виборця до прихильників Надала. Але коронавірус вніс деякі зміни і проведення багатьох заходів були призупинені», – зазначає Ігор Процик.

Від початку карантину у Тернополі і області була складна ситуація зі спалахом захворювання на COVID-19. Чинний мер вдало використовував цю ситуацію. І тернополяни з пандемією забули про негаразди у місті, а це скандали, пов’язані з землею, торф’яними котельнями, які буцімто мали б замінити російський газ, але мешканці потерпали від смороду і галасу, сажі і забрудненого повітря. Люди, звинувачуючи міського голову у тому, що шкодить їхньому здоров’ю, протестували і ці котельні закрили.

Кілька разів уряд вносив Тернопіль у «червону зону» і таке рішення критикував Сергій Надал, що подобалось багатьом городянам, бо вони могли працювати, користуватись громадським транспортом. Міська рада дозволяла роботу крамниць. З 5 жовтня Тернопіль знову у «червоній зоні».

Альтернатива чинному меру

Від «Європейської солідарності» на посаду мера Тернополя балотується голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. За фахом він лікар, який очолює представницький орган влади 5 років. Зазвичай, діяльність обласної ради не цікавить мешканців Тернополя чи іншого обласного центру. Попри те, що на Віктор Овчарук балотується від «ЄС», ані бренд Петра Порошенка, ані цієї партії навряд чи додасть йому великі відсотки, як це прогнозується у Львові. На останніх дострокових парламентських виборах більшість тернополян підтримала «Слуг народу». Кандидат Віктор Овчарук обіцяє створити комфортне і безпечне життя для мешканців Тернополя.

Невелику інтригу у млявій виборчій кампанії у Тернополі вніс кандидат від ВО «Батьківщина» Леонід Бицюра. Він працював заступником міського голови Тернополя. Леонід Бицюра вийшов із лав «Свободи» і примкнув до іншої партії. Складні стосунки між Леонідом Бицюрою і Сергієм Надалом склались віддавна. На останніх парламентських виборах «свободівець» Надал не підтримав свого однопартійця, який балотувався у Верховну Раду.

Леонід Бицюра називає себе добрим фахівцем у комунальних питаннях, обіцяє створити робочі місця, привівши інвесторів.

«Леонід Бицюра працював із ветеранськими і молодіжними організаціями, сформував навколо себе велику кількість людей. Рішення балотуватись у мери, на мою думку, готувалось давно. І можливий другий тур, коли можуть вийти Надал і Бицюра. Немає незалежних опитувань, бо зазвичай вони скореговані під кандидата чи партію. Леонід Бицюра отримав 11,5% на парламентських виборах. У 2018 році він не голосував за генеральний план і з ще одним «свободівцем» був виключений із партії. Його кампанія виглядає не досить яскравою», – говорить Ігор Процик.

Кандидатом від партії «Слуга народу», яка на Тернопільщині на дострокових виборах у 2019 році отримали найбільше голосів виборців, є Віктор Гевко. Він учасник різноманітних комедійних шоу, зокрема і президентського –«Студії 95 квартал», а ще власник туристичної компанії.

Брат Віктора Гевка – Володимир – народний депутат України від «Слуги народу». Обоє працювали у штабі Володимира Зеленського на президентських виборах. Попри акторську популярність експерти не дають кандидатові від партії влади великі шанси на виборах мера. Він обіцяє зробити з Тернополя туристичну перлину, очистити тернопільське озеро, щоб воно не відлякувало людей своїм запахом, привести інвесторів.

Серед кандидатів балотується єдина жінка – громадська активістка від «Української галицької партії» – Ірина Яремчук. Головний меседж кандидатки, щоб Тернопіль став містом щасливих сімей, вона обіцяє залучити інвесторів, створити робочі місця. Ірині Яремчук експерти також не прогнозують високий рейтинг, а ось політичній силі, яку вона представляє, дають шанс потрапити у міськраду.

Невеликі рейтинги в інших кандидатів на посаду мера Тернополя, як оцінюють соціологи. Підприємець і депутат міської ради Іван Сороколіт висувається від партії «Сила людей». Від «Опозиційної платформи – «За життя» балотується керівник осередку цієї партії Олександр Кравчук. Активіст Олексій Станько – кандидат від «Громадянського руху «Хвиля»». У списку претендентів і самовисуванець Ігор Сцибайло від руху «Варта».

Загалом цю передвиборчу кампанію у Тернополі оцінюють, як дуже мляву, яка не вирізняється чимось особливим і креативним. Політичною рекламою обклеєне все місто, навіть зупинки громадського транспорту. Такі порушення зафіксувала громадська мережа «Опора». Зокрема, плакат із підписом «Зе! Місцеві. Слуга народу» містив зображенням кандидата на посаду міського голови Тернопільської громади Віктора Гевка та текст «Тернопіль – це ти!», схожі агітаційні матеріали по зупинках розмістили політичні партії «Порядок Відповідальність Справедливість», «УДАР». Частіше окремих кандидатів можна побачити у дворах багатоповерхівок, де вони спілкуються з мешканцями, агітуючи за себе і свою політичну силу.