МВС: поліція відкрила 205 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу

Поліція відкрила 205 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 2683 повідомлення, пов’язані із виборчим процесом. За цей період до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень», – розповіли у відомстві.

Правоохоронці також склали 461 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Найбільше заяв та повідомлень стосувалися порушення порядку ведення агітації (899) та порушень виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів (544).

Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.