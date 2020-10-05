За місяць виборчої кампанії надійшло майже 2,5 тисячі заяв щодо ймовірних порушень – МВС

Із 5 вересня, початку виборчої кампанії з місцевих виборів-2020, у поліції зареєстрували 2477 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомила 5 жовтня пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Згідно з повідомленням, «рекордсменом» стала Київщина (354 заяви).

«Всього упродовж доби (4 жовтня – ред.) до поліції надійшло 84 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 12.

Повідомляється також, що за минулу добу поліцейські відкрили три кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу.

«Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 193 кримінальних проваджень: 103 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 90 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 400 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом», – підсумували в МВС.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.