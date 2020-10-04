Місцеві вибори: ЦВК затвердила форми протоколів ТВК

Центральна виборча комісія на засіданні 4 жовтня затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати місцевих виборів, повідомляє пресслужба ЦВК.

«Окрім того, затверджено порядок виготовлення, передачі й вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій. Порядок регулює питання виготовлення і вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ЦВК, у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК комісія внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Склад яких саме ТВК змінили, у повідомленні не вказано.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.