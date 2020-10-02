Місцеві вибори-2020: «клони» знову атакують

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня і пройдуть за новим Виборчим кодексом. Нове законодавство, однак, не передбачає механізмів протидії низці старих та нечесних схем. Так, стара та перевірена роками технологія «клонування» – знову «у грі». Вона передбачає реєстрацію кандидата з такими самими прізвищем та ініціалами як у конкурента з метою розпорошити ці голоси між «однофамільцями» і таким чином «відкусити» трохи у конкурента. Адже при схожих іменах виборцю легше припуститися помилки.

Один із яскравих прикладів застосування технології «клонів», або «двійників» стався на президентських виборах торік, коли у першому турі виборів Юлія Володимирівна Тимошенко опинилася в одному бюлетені з маловідомим депутатом Юрієм Володимировичем Тимошенком. Аналогічну проблему мала і партія «Слуга народу» на парламентських виборах, коли десятки кандидатів у всій країні місцем своєї роботи вказували підприємства та організації, в назві яких було словосполучення «слуга народу».

Місцеві вибори-2020 не стали винятком. Проте тепер, кажуть фахівці, роль технології «клонів» може бути більш вагомою, адже на місцях кількість виборців менша, а значить, кожен голос – на вагу золота.

Лідером за найбільшою кількістю двійників можна вважати Одесу та Олега Філімонова, кандидата на посаду мера Одеси від партії «Слуга народу». Наразі, крім Філімонова-гумориста, на посаду міського голови Одеси претендують ще чотири людини з прізвищем Філімонов. Троє з них мають ім’я Олег і один – Вадим. Усі вони місцем своєї роботи зазначають ТОВ «Слуга народу».

Крім того, в Одесі зареєстровані два кандидати з прізвищем Зеленский, один з яких також працює у ТОВ «Слуга народу», та один – безробітній Міхеіл Саакашвілі від «БЛОКУ МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ».

Проте до ексглави Одеської області Міхеїла Саакашвілі цей кандидат ніякого стосунку не має, повідомив лідер партії «Рух нових сил».

«Клони» атакують і міського голову Умані Олександра Цебрія. Цебрія допустили до участі у виборах лише після скарги до ЦВК. Спочатку міська територіальна виборча комісія відмовила йому у реєстрації, але натомість ТВК зареєструвала двох повних тезок чинного мера Умані.

Цинізм ситуації полягає в тому, що люди, які були зареєстровані, змінили ім'я, прізвище та по-батькові два місяці тому

«Цинізм ситуації полягає в тому, що люди, які були зареєстровані, змінили ім'я, прізвище та по-батькові два місяці тому. Самі вони не з Умані, а з Кіровоградської області. Щоб їх зареєструвати, члени ТВК зібралися крадькома вночі і на сходах приміщення ТВК, під ліхтарі мобільних телефонів вони провели голосування. Відповідно вони – двоє Цебріїв Олександрів є претендентами на посаду уманського міського голови. А я – Цебрій Олександр Володимирович, який народився з таким іменем, не зареєстрований», – розповідав Олександр Цебрій у прямому ефірі Радіо Свобода 30 вересня.

За словами Цебрія, такий сюрприз йому підготували конкуренти, проте прізвищ він не назвав, оскільки, каже, немає доказів.

Натомість мер Дніпра Борис Філатов, лідер партії «Пропозиція», до якої входить Олександр Цебрій, прямо звинуватив народного депутата від фракції «За майбутнє» Антона Яценка у причетності до зняття мера Умані з виборів та створення його «клонів».

І хоча Цебрія-мера, зрештою, зареєстрували, двох його «клонів» з виборів не зняли. Відтак у виборчому бюлетені жителі Умані побачать тьох кандидатів на посаду мера міста з іменем Олександр Цебрій.

Цей Андріїв Богдан змінив прізвище в 2019 році. Не знаю, чи ця людина колись була в Ужгороді, він з села на Івано-Франківщині

Мер Ужгорода Богдан Андріїв також має двох «клонів». Про це він розповів у прямому ефірі Радіо Свобода.

«У нас є 22 кандидати на посаду міського голови і серед них, крім мене, є дві людини з прізвищем Андріїв. Один повний тезка – Андріїв Богдан, інший – Андріїв Іван. Цей Андріїв Богдан змінив прізвище в 2019 році. Не знаю, чи ця людина колись була в Ужгороді, він з села на Івано-Франківщині. Інший клон також з Івано-Франківщини. Чітко видно, що хтось готувався завадити виборчому процесу», – каже мер Ужгорода.

На думку Андріїва, варто ухвалити закон, котрий би забороняв брати участь у виборах тим, хто нещодавно змінив ім'я чи прізвище, каже він.

Що каже закон і як протидіяти «клонам»?

Відповідно до закону України, нічого протиправного у зміні імені чи прізвища немає. Це цивільне право будь-якої людини, після досягнення нею 16 років.

Кожна людина має право обирати та бути обраною. І позбавити її такого права у зв’язку зі зміною прізвища ніхто не може

Водночас двійники на виборах – проблема дуже актуальна, каже член Центральної виборчої комісії Павло Любченко. Але наразі якихось дієвих засобів протидії не існує, говорить він.

«Кожна людина має право обирати та бути обраною. І позбавити її такого права у зв’язку зі зміною прізвища ніхто не може. І навіть ті звернення до суду, котрі подавалися окремими кандидатами для того, щоб скасувати реєстрацію однофамільців, були відхилені судом»​ – розповів Любченко в прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами Любченка, єдина протидія «клонам», яка на сьогодні можлива, – це широке інформування виборців, зокрема і про те, що цей кандидат змінив прізвище напередодні виборів.

У середньому кожен «двійник» здатен забрати до 1,5% голосів, каже політичний аналітик Антон Малеєв. Саме стільки людей, за словами експерта, роблять статистичну помилку в бюлетені і плутають свого кандидата з його «клоном». Якщо у лідера перегонів підтримка 50% чи 40%, а найближчі його конкуренти мають підтримку на рівні 10%, то «клони» навряд чи вплинуть на результати. Проте якщо різниця у голосах конкурентів незначна, то «клони» здатні вплинути на остаточні результати, додає він.

«Мова йде не лише про мерів, а й про списки депутатів. І «клони» – це потужний інструмент для використання людей з ідентичними прізвищами в брудній агітації. Це може вдарити сильніше, аніж ті 1,5%, які «двійник» забере у мера. Адже мер без своїх депутатів точно такий самий безпорадний, як і прем’єр-міністр без своєї монобільшості. І тут треба розуміти, на що саме буде націлена вся ця гра з двійниками»,​ – зазначив Малеєв в прямому ефірі на Радіо Свобода.

Свій варіант боротьби з двійниками запропонував міністр юстиції Денис Малюська. Він виступив з ініціативою внести зміни до Виборчого кодексу і безпосередньо у бюлетені відображати інформацію про те, що кандидат змінив імя.

За словами міністра, місцеві вибори виявили велику кількість кандидатів, які хочуть змінити свої ПІБ на ті, які мають політичні лідери, а юридичних підстав відмовляти таким кандидатам виборчі комісії не мають.