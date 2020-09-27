Кривий Ріг: кому дістанеться батьківщина «95-го кварталу»?

Кривий Ріг – місто, в якому пропрезидентській команді важливо отримати першість, адже Володимир Зеленський родом з цього міста. Про те, що саме це місто серед пріоритетів команди «Слуги народу», написали вже чимало медіа, втім, політична картина змінюється через непередбачувані обставини.

Хто прагне обійняти посаду міського голови та зайняти місця у міській раді Кривого Рогу? Про це розповідаємо далі.

Серед зареєстрованих кандидатів: чинний мер Юрій Вілкул від власної партії «Блок Вілкула «Українська перспектива», Дмитро Шевчик від «Слуги народу», Юрій Милобог від «Сили людей», Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи – За життя», Артем Коломоєць від «За майбутнє», Ольга Бабенко від «Батьківщини», самовисуванці Павло Сухоцький та Олег Бондарь.

На сьогодні Криворізька міська рада на 45% складається з депутатів «Опозиційного блоку», по 11% мають «Самопоміч» та «Укроп», по 9% – «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та «Батьківщина», 5% – в Радикальної партії Олега Ляшка та 4% в партії «Сила людей».

А тепер поглянемо на політичний розклад цього міста напередодні виборів.

Юрій Вілкул

Один із найстарших мерів країни. Йому 70 років і останні 10 він є криворізьким міським головою.

Колишній член КПРС та Партії регіонів, а останній раз обрався мером від «Опозиційного блоку», спонсорами якого вважають, зокрема, олігарха Ріната Ахметова.

Юрія Вілкула називають близькою до Ахметова людиною, втім, на цих виборах їхні стосунки дещо погіршилися, судячи із загальної політичної картини.

По-перше, Юрій Вілкул цього року балотується від створеної під своїм ім’ям партії, а не від «Опозиційного блоку».

По-друге, від партії «Слуга народу» на мери Кривого Рогу йде кандидат з топ-менеджменту компанії Ахметова. А медіа-ресурси, які пов’язують із Вілкулом, активно працюють проти нього.

У політичних колах ходять два типи розмов: за одними, від Вілкула очікували, що він не піде більше на вибори, за іншими – він не збирався йти, але розраховував, що з ним порадяться щодо висування кандидата на заміну, чого не сталося.

В будь-якому разі Юрій Вілкул зареєструвався кандидатом, а це означає, що легко іншим кандидатам точне не буде.

Як пише видання «Новое время» на тих білбордах, де раніше розміщувалася агітація Вілкула, зараз висять плакати з фразою: «А як пройти в Міністерство екології?» – такий тролінг невиконаної обіцянки Зеленського зробити офіс Міністерства екології в Кривому Розі.

Дмитро Шевчик

Неочікуваний кандидат від «Слуги народу» – гендиректор «Центрального гірничо-збагачувального комбінату», який належить олігарху Рінату Ахметову, депутат Дніпропетровської облради від «Опозиційного блоку».

Чому неочікуваний? Бо готувалися висувати спочатку Юрія Корявченкова («Юзіка»), відомого «кварталівця» з Кривого Рогу, а нині народного депутата.

Такий варіант коментували його колеги, зокрема і в керівництві партії «Слуга народу», навіть пророчили йому успіх. Опитування від місцевих компаній публічно показували йому досить високу підтримку. Але от реальна картина, за штабними дослідженнями, виявилася інакшою, і низька підтримка стала причиною заміни кандидата, як пише «ВВС.Україна».

В коментарі Радіо Свобода Дмитро Шевчик не зміг згадати, хто конкретно йому зробив пропозицію йти в мери Кривого Рогу. Але відповів: «Трудові колективи наші за те, щоб в місті з’явилося керівництво міста, яке вони знають і яке вміє працювати».

Втім, по рейтингу Дмитра Шевчика вдарила пригода, яка сталася з його сином: він збив дитину на пішохідному переході, причому хлопець переходив дорогу на зелене світло.

Дмитро Шевчик взяв відповідальність за ДТП, зазначив, що не буде «відмазувати» сина. На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Шевчик зазначив, що його син Марк уникав зіткнення із іншою машиною і не впорався з керуванням, і що він не збирався тікати з місця ДТП та переховуватися.

Місцеві ж медіа передають слова очевидців про те, що автівка летіла на червоне світло, не зважаючи на людей. А після наїзду на хлопця, 18-річний водій, за словами свідків, першим ділом почав знімати номери з автівки.

Дмитро Шевчик балотувався у 2006 році до Верховної Ради від «Блоку Литвина», але не пройшов. Сьогодні його пов’язують із Вадимом Новинським.

За своїми поглядами, він більше проросійський політик. Не визнає Росію агресором.

Костянтин Павлов

Балотується на крісло мера від «Опозиційної платформи – За життя». Був народним депутатом 7-го та 8-го скликань, але програв у 2019-му і не потрапив до Верховної Ради. Був у Партії регіонів, голосував за «диктаторські закони» 16 січня, потім був в «Опозиційному блоці».

Зараз Костянтин Павлов є одночасно і конкурентом, і соратником Юрія Вілкула.

Він обіймає посаду члена виконкому Кривого Рогу і на багатьох подіях присутній поруч із міським головою. До того ж він користується підтримкою комунального телебачення і медіа, які підтримують Вілкула, що недоступно іншим учасникам перегонів.

«Поки що не зрозуміло, чи означає це, що ОПЗЖ і «Блок Вілкула» домовляться про ненапад та висування спільного кандидата в мери (Юрія Вілкула, вочевидь). Кандидатура Павлова на посаду міського голови розглядалася ще 2015 року, але тоді він не був настільки впізнаваним, щоб замінити Вілкула-старшого», – зазначає видання «Детектор медіа».

Ольга Бабенко

Висувається від «Батьківщини». Є чинною депутаткою міської ради Кривого Рогу. В місті її називають «кумою мера Вілкула» і, відповідно, технічним кандидатом.

Цікавим фактом є і те, що представники «Батьківщини» активно підтримують протест шахтарів, який виник саме напередодні старту передвиборчої кампанії. Шахтарі Криворізького залізорудного комбінату понад 20 днів відмовляються виходити на поверхню, їхні вимоги: покращити умови праці і підвищити зарплати.

Підприємство належить компанії, яку контролюють Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Протести шахтарів, до яких пізніше долучилися і залізничники, підтримав міський голова і депутатський корпус, спрямувавши звернення до центральної влади.

До протестувальників у шахти спускався, зокрема, Юрій Корявченков («Юзік») – народний депутат від «Слуги народу», але народний депутат від «Батьківщини» та голова профспілки гірників Михайло Волинець назвав їхні дії аферою.

Юрій Милобог

Йде від партії «Сила людей». Кандидат біологічних наук, еколог. Людина, яка здивувала багатьох у 2015 році. Зараз є депутатом міської ради Кривого Рогу.

У 2015 році Юрій Милобог ледь не переміг Юрія Вілкула: розрив складав 752 голоси, 48,8% проти 49,3%. Тоді піднялися протести громадськості через обвинувачення влади у фальсифікаціях. Протести не вщухали, тож були призначені перевибори.

Втім, Юрій Милобог відмовляється бути кандидатом на перевиборах, а замість нього від «Самопомочі» висувається Семен Семенченко.

Перевибори виграє Юрій Вілкул із результатом у понад 70%, а через тиждень після цього «Самопоміч» заявляє про виключення із своїх лав Юрія Милобога і публікує запис розмови, на якому він начебто відмовляється від подальшої боротьби із Вілкулом в обмін на грошову винагороду.

Сам Милобог заявив тоді, що запис підробка і що його «зраду» придумали на користь Семенченку. Втім, судитися із авторами заяв не став.

Павло Сухоцький

Місцевий бізнесмен, власник мережі супермаркетів. Балотується як самовисуванець, хоча не так давно по місту на бігбордах можна було побачити його зображення із символікою «Слуги народу».

Він відмовився йти на вибори під прапорами президентської партії.

Пояснив це як знак протесту проти кадрової політики партії і висування кандидатом на посаду мера Кривого Рогу залежної від олігархів людини – гендиректора Центрального комбінату Дмитра Шевчика.

Місцеві медіа тоді повідомляли, що прихильники «слуг» вважають вибір президента на користь представника олігархів зрадою.

За даними моніторингу видання «Детектор медіа», криворізький осередок «Слуги народу» сповістив про висування Шевчика аж на сьомий день після приїзду Зеленського.

Артем Коломоєць

Кандидат від політичної сили «За майбутнє». Наразі є депутатом міської ради Кривого Рогу від «Опозиційного блоку».

На своїх сторінках у соцмережах виступає на підтримку шахтарів, які страйкують, але жодним чином не заявляє про мерські амбіції.

Олег Бондарь

Самовисуванець. Про цього кандидата відомо небагато. На людину із таким ім’ям зареєстровано підприємство, яке пов’язане із фермерством та лісівництвом.

Є інформація, що Олег Сергійович Бондар був помічником народного депутата Володимира Мовчана (депутат 4-го скликання від Народно-демократичної партії, а потім перейшов у групу «Відродження»), а на президентських виборах 2014-го був довіреною особою кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Партії

На сторінці Криворізької міської територіальної виборчої комісії зареєстровані і опубліковані списки таких політичних сил:

«Сила людей», «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Пропозиція», «Блок Вілкула «Українська перспектива».

Цікаво, що політична сила «Пропозиція», яку ще неофіційно називають «партією мерів», не висунула жодного кандидата на посаду міського голови. Хоча у своєму складі, навіть на чолі, ця політична сила має ексмера Кривого Рогу – Юрія Любоненка (перший міський голова), очевидно, вирішила не втягуватися у це і без того напружене протистояння.

Немає наразі кандидатів і від «Європейської солідарності».

Авторитетних соціологічних досліджень по Кривому Рогу наразі немає. Ті рейтинги, на які посилаються місцеві медіа, наразі виводять в топ двох кандидатів: Юрія Вілкула та Дмитра Шевчика.

Як пише видання «Новое время», у Вілкула з ресурсів – міський бюджет, комунальні підприємства, вчителі, лікарі та інші соціальні службовці. В його опонента – працівники підприємств, загальнонаціональний вплив Ахметова і підтримка президента.