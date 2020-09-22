Місцеві вибори у Харкові. Хто кидає виклик Кернесу?

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів місцевих рад, голів ОТГ та мерів міст. Якщо на парламентських виборах минулого року партія влади «Слуга народу» стала абсолютним переможцем перегонів, завівши до парламенту монобільшість, то на місцевих виборах «зробити їх ще раз» навряд чи вийде. Про це свідчать соціологічні опитування практично в усіх великих обласних центрах.

Харківщина – не виняток. Дії місцевої влади жителі регіону сприймають більш позитивно, ані політику центру, а мер Харкова Геннадій Кернес, залишається найрейтинговішим кандидатом на пост мера Харкова. З огляду на це, більшість політиків визнають, що Харків для них –​ «місто безнадійне», мовляв змагатися з Кернесом немає сенсу. Принаймні, так було до новини про госпіталізацію Кернеса до Німеччини. Тепер перебіг та результати виборів прогнозувати важко, бо, реально, багато що залежатиме від самопочуття чинного харківського мера.

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Розповідаємо, хто, крім Геннадія Кернеса, змагатиметься за крісло очільника Харкова, які шанси у цих кандидатів, та хто з них може реально потрапити до другого туру?

Геннадій Кернес – «вічний мер»

Для мера Харкова Геннадія Кернеса це будуть треті вибори, де він змагатиметься за посаду очільника міста.

У 2010 році Кернес балотувався від «Партії регіонів» і, з мінімальним відривом – менше від одного відсотка, випередив Арсена Авакова, котрий тоді представляв «Батьківщину». А в 2015 році Кернес балотувався від партії «Відродження» і набрав понад 65% голосів. Його найближчим конкурентом тоді був Тарас Ситенко від «Самопомочі», який отримав трохи більше від 12% голосів.

У 2020 році Кернес іде на вибори від власної політичної сили «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Звичайно, усе залежатиме від стану здоро'я харківського мера. 17 вересня його госпіталізували до німецької клініки. Ця новина змусила заворушитися усю «політичну тусівку» Харкова, проте тіні сумнівів були розвіяні того ж дня: директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що Кернес не збирається знімати свою кандидатуру з виборів мера міста. «У «Блоку Кернеса «Успішний Харків» немає іншого кандидата, окрім Геннадія Кернеса», – сказав він.

За результатами останнього соціологічного опитування групи «Рейтинг», котре було проведе ще до новини про хворобу Кернеса, до чинного мера Харкова у респондентів найкраще ставлення: 60% опитаних висловили позитивне ставлення до Кернеса, 26% – нейтральне, 13% – негативне.

На Кернеса також працює потужний адміністративний ресурс міста. Незважаючи на те, що офіційно виборча кампанія в Україні розпочалася у вересні, чинний харківський мер почав агітацію набагато раніше.

Наприклад, величезні банери із зображенням Кернеса у парках, скверах та фасададах будівель Харкова з'явилися ще влітку. А 1 вересня учні міських шкіл отримали подарункові набори з логотипом політичної сили харківського мера – блокноти, браслети, календарі, захисні маски. У департаменті освіти Харківської області заявили, що не вважають такі дії політичною агітацією, і тим паче, підкупом виборців.

Міський голова Харкова, як і низка інших очільників українських міст, заробив собі додаткові політичні бали і на тлі боротьби з коронавірусом.

Всеукраїнський карантин став своєрідним вікном можливостей для регіональних еліт. На тлі постійних скандалів на Банковій та хаотичних рішень уряду, деякі мери остаточно закріпили за собою звання «міцних господарників» та посилили свої позиції. Серед таких «бенефеціарів» і Геннадій Кернес.

Наприклад, він дистанціювався від рішення Камбіну про закриття метро та послідовно критикував цю ідею. Малозабезпечені жителі міста під час карантину отримували продуктові набори, начебто від волонтерів. Проте, на пакетах були зазначені імена Геннадія Кернеса та харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Ярославський у коментарі Радіо Свобода зазаначив, що, мовляв, люди мають знати, хто їм допомагає. «Вони знають, що ми – переможці. Знають, що коли Саша і Геша – все в повному порядку!» – зазначив він.

Кернес у нещодавному інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що продуктові набори роздавали волонтери і вони самі, за власним бажанням, підписали пакети іменем Кернеса та Ярославського.

У тому самому інтерв'ю для Радіо Свобода Кернес заявив, що конкурентів на виборах не боїться і що позмагатися за крісло мера Харкова може будь-хто, проте, «відкусити голоси» не вдасться нікому

«Голоси відкусити я нікому не дам. Тому що я люблю своє місто, городян і роблю все для того, щоб наше місто було успішним», сказав Кернес.

Олексій Кучер – ЗЕ-кандидат

Олексій Кучер чиний голова Харківської ОДА, в минулому – народний депутат від «Слуги народу». Щоправда, депутатом Кучер пробув усього пару місяців. У листопаді торік Володимир Зеленський призначив його головою Харківської обласної адміністрації. На цій посаді Кучер замінив Юлію Світличну.

На з'їзді партії «Слуга народу», що відбувся 31 серпня у Києві, голова Харківської ОДА був висунутий партією президента на посаду мера Харкова.

До політики Олексій Кучер займався адвокатською діяльністю. Зокрема, був адвокатом одного з фігурантів так званої «справи про рюкзаки Авакова» – Володимира Литвина. Литвин – представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків, зрештою, визнав себе винним та сплатив призначену судом компенсацію збитків – близько 4,8 мільйона.

За свою коротку депутатську каденцію Кучер встиг стати героєм журналістських розслідувань. Зокрема, журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що Олексій Кучер тісно пов’язаний із Вадимом Слюсарєвим. Це колишній прикордонник, стрімкий розквіт кар’єри якого припав на часи президентства Віктора Януковича, та помічник ексдепутата-регіонала Артема Пшонки – сина колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Журналісти дійшли висновку, що Вадим Слюсарєв був неофіційним куратором ЗЕ-штабу в Харківській області на парламентських виборах торік.

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Цікаво, що Вадим Слюсарєв також задіяний і у підготовці до місцевих виборів. Він є членом обласної організації «Слуги народу». Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив Павло Сушко, народний депутат, голова Харківської обласної організації правлячої партії. Яку саме роботу виконує Слюсарєв, Сушко не відповів.

В Олексія Кучера непрості стосунки з Геннадієм Кернесом. Протягом року вони декілька разів публічно обмінювалися «люб'язностями» на адресу один одного. Особливого загострення їхні стосунки набули під час карантину, коли і Кернес, і Кучер намагалися показати, «хто в домі господар».

Так, Кернес назвав Кучера «міллю», а себе з Ярославським – «танком». У відповідь Кучер зазначив, що Кернес та Ярославский – це «танк, що схожий на трактор виробництва ХТЗ» (Харківський тракторний завод – ред). Щоправда, за деякий час голова ОДА забрав свої слова назад та сказав, що «зараз не час для емоцій».

За інформацією видання «Українська правда», у конфлікт між Кучером, Кернесом та Ярославським втрутився сам Зеленський. Начебто президент особисто зателефонував Кучеру і попросив вибачитися перед Ярославським або ж шукати нове місце роботи.

Попри це, обираючи кандидата від партії влади на посаду мера Харкова, Банкова віддала перевагу Олексію Кучеру.

«Насправді, в мене найвищий рейтинг, найвища впізнаваність, яка є серед можливих кандидатів. І, звісно, що президент підтримує мене», – сказав Олексій Кучер у коментарі Радіо Свобода. За його словами, «Кернес – це минуле, максимум – сьогодення».

Проте, результати соціологічних опитувань говорять протилежне. Принаймні, що стосується впізнаваності Кучера. Наприклад, за результатами опутування «Рейтингу», що було проведене у липні, до Олексія Кучера позитивно ставляться 6% опитаних, нейтрально – 26%, негативно – 14%, не знають його – 54%.

Ігор Черняк – активіст від Світличної

Депутат Харківської міської ради, активіст-антикорупціонер Ігор Черняк балотуватиметься на посаду мера від команди ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної. Її політична сила називається «Блок Світличної «Разом». ​

Ігор Черняк за спеціальністю юрист, займався адвокатською діяльністю. Він є ініціатором створення та учасником волонтерської групи «Сила допомоги», котра надає волонтерську допомогу підрозділам Збройних сил України, Нацгвардії, добровольцям та переселенцям. Також Черняк є одним з ініціаторів створення «Харківського антикорупційного центру», член ГО «Автомайдан-Харків».

У Харкові Черняк також відомий активною проукраїнською позицією та системною критикою теперішнього мера Кернеса.

Заява Черняка про балотування на посаду мера Харкова від команди Світличної викликала щонайменше подив у низки харківських активістів та волонтерів. І хоча Черняк називає політичну силу Світличної «найбільш проукраїнською», деякі харків'яни висловлюють сумніви стосовно того, чи не є «Блок Світличної «Разом» інструментом «Опозиційної платформи – За життя» для притягнення патріотично-налаштованих виборців.

Хто така Світлична та який стосунок вона має до ОПЗЖ у Харкові?

​Юлія Світлична – ексголова Харківської ОДА, а нині – народна депутатка. Фактично, вони з Олексієм Кучером помінялися місцями. Після того, як Кучера призначили головою Харківської ОДА, вона пішла на вибори по округу Кучера, виграла їх і зайшла до Верховної Ради.

Юлія Світлична має хорошу впізнаваність у регіоні та досить високу симпатію серед жителів Харківщини.

Наприклад, за останніми результатами опитування «Рейтингу», 44% респондентів позитивно оцінюють Світличну, 26% – нейтрально, 14% – негативно.

Тривалий час Юлія Світлична зберігала інтригу стосовно своєї участі у цих місцевих виборах. Одні сподівалися, що вона домовиться з Банковою і піде на посаду мера Харкова в ролі «ЗЕ-кандидата». Адже на проміжних виборах по округу Олексія Кучера, «слуга народу», фактично, відмовилася від участі у перегонах на користь Світличної.

Інші очікували, що Світлична піде на вибори від «Опозиційної платформи – За життя», де керівником Харківської регіональної організації партії є Ігор Райнін, із котрим у Світличної давні та хороші стосунки: Райнін колись був головою Харківської ОДА, а Світлична була його заступником. У 2016 році Райнін став головою Адміністрації президента Петра Порошенка, а Світличну підвищили до голови Харківської ОДА.

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Про те, що Ігор Черняк йтиме на вибори в Харкові від Світличної стало відомо у день госпіталізації Кернеса в німецьку клініку, 17 вересня. Політичні аналітики тепер задаються запитанням: чи може хвороба Кернеса змінити плани самої Світличної? Відповідь чекати недовго. Висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації власних кандидатів партії мають до 24 вересня.

Олександр Фельдман – кандидат від «ОПЗЖ»​ і реальний супротивник Кернеса

Олександр Фельдман – народний депутат п'яти скликань – спочатку від «Батьківщини», потім від «Партії регіонів». Наразі Фельдам є народним обранцем-мажоритарником від «Опозиційної платформи – За життя».

Фельдман також є президентом «Українського єврейського комітету» та президентом Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин.

У Харкові Олександра Фельдмана добре знають як благодійника та мецената. До приходу в політику він займався бізнесом, зокрема, є власником харківського ринку «Барабашово».

Крім упізнаваності та благодійної діяльності, на користь Фельдмана грає той факт, що він є корінним харків'янином, так би мовити, своїм. Власне, як і Кернес.

За результатами опитування «Рейтингу», 36% респондентів сприймають Фельдмана позитивно, 37% – нейтрально, 15% – негативно. Відповідно, за позитивним сприйняттям, Олександр Фельдман на третьому місці після Кернеса та Світличної. Але оскільки сама Світлична на вибори не йде, то цілком імовірно, що найзапекліша боротьба за посаду мера Харкова розгортатиметься саме між Кернесом та Фельдманом і, не виключено, що обоє вони вийдуть до другого туру виборів.

Олег Абрамичев – волонтер від «Європейської солідарності»

Олег Абрамичев – харків’янин, підприємець, волонтер, співзасновник організації «Благодійний фонд Сергія Жадана», лідер Харківської організації партії «Європейська солідарність»

Згідно з останніми опитуваннями групи «Рейтинг», підтримка «Європейської солідарності» у Харкові є невисокою. Так, у рейтингу політичних сил на виборах до обласної ради партія Петра Порошенка отримує 5,9% голосів респондентів.

На підтримку Абрамичева вже висловився відомий харків'янин, поет та прозаїк Сергій Жадан.

«Певен, для Олега ця кампанія буде доброю школою практичної політики, а для нас усіх може завершитись появою в харківському політичному полі цікавої перспективної фігури. Відсутність досвіду в цьому випадку можна компенсувати професійною командою та нашою спільною підтримкою», написав Жадан у себе у фейсбуці.

Серед інших кандидатів на посаду міського голови Харкова є Микита Соловйов від «Демократичної сокири». Цікаво, що гроші на заставу для висування Соловйов збирав через краудфандинг. Менш ніж за тиждень він зібрав необхідні 219 тисяч. Соловйов виступає за євроінтеграцію, легалізацію грального бізнесу та ринку сексуальних послуг.