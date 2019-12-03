Порошенко про перехід Райніна в ОПЗЖ: «Я не коментую його дії»

Член депутатської фракції «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко відмовився коментувати Радіо Свобода чому колишній представник його команди Ігор Райнін перейшов у блок «Опозиційна платформа – за життя».

«Райніна питайте. А що ви хочете у мене? Вибачте, будь ласка, але я його не бачив півтора місяці, і я не коментую його дії», – сказав Петро Порошенко.

27 листопада стало відомо, що колишній голова адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив Харківську обласну організацію блоку «Опозиційна платформа – за життя».

Райнін очолював Адміністрацію президента з серпня 2016-го по травень 2019 року.