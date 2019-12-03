Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 грудня 2019, Київ 17:31
Новини | Політика

Порошенко про перехід Райніна в ОПЗЖ: «Я не коментую його дії»

Свого часу Райнін працював головою Адміністрації президента Порошенка

Дивитись коментарі

Член депутатської фракції «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко відмовився коментувати Радіо Свобода чому колишній представник його команди Ігор Райнін перейшов у блок «Опозиційна платформа – за життя».

«Райніна питайте. А що ви хочете у мене? Вибачте, будь ласка, але я його не бачив півтора місяці, і я не коментую його дії», – сказав Петро Порошенко.

27 листопада стало відомо, що колишній голова адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив Харківську обласну організацію блоку «Опозиційна платформа – за життя».

Райнін очолював Адміністрацію президента з серпня 2016-го по травень 2019 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG