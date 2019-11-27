Ексглава адміністрації Порошенка очолив харківську організацію ОПЗЖ

Колишній голова адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив Харківську обласну організацію блоку «Опозиційна платформа – за життя».

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у ОПЗЖ, під час голосування двоє людей утрималися, інші ж проголосували за.

Райнін після свого обрання подякував однопартійцям і співголові ОПЗЖ Юрію Бойку, який висунув його на посаду. Відповідне відео опублікувало місцеве видання «ОПЗЖ».

«У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша, і ви мене теж не розчаровуйте. Дякую за підтримку, Юрій Анатолійович, спасибі ще раз», – зазначив Райнін. Він також пообіцяв докласти зусиль для перемоги його політсили на виборах до місцевих рад, які мають відбутися наступного року.

Райнін очолював Адміністрацію президента з серпня 2016-го по травень 2019 року.