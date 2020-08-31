ЗЕ-місцеві. «Слуга народу» провела з'їзд на даху

31 серпня у Києві, на даху будівлі КВЦ «Парковий» політична сила «Слуга народу» провела позачерговий з'їзд партії, де оголосила про початок місцевої виборчої кампанії та представила кандидатів на пости мерів низки українських міст. Хто відвідав з'їзд президентської партії, кого і куди «Слуга народу» висуває на місцевих виборах та чим пригощали делегатів з'їзду – у відео репортажі Радіо Свобода.

Цей з'їзд кілька разів переносили. Спочатку його анонсували на 29 серпня, потім на 30 серпня і, зрештою, провели 31 серпня.

Напередодні голова пропрезидентської фракції у парламенті Давид Арахамія заявив, що з'їзд переносили через спалах коронавірусу в лавах партії. За словами Арахамії, «всіх протестували і офіс продезинфікували».

Увесь захід відбувався на відкритому просторі. Офіційна частина – на даху, де розташований вертолітний майданчик. Реєстрація учасників – біля входу будівлі. Відвідувачам роздавали маски та міряли температуру.

Одеський гуморист Олег Філімонов, котрого згодом представили як кандидата в мери Одеси від «Слуги народу», приїхав одним із перших. Перед початком з'їзду він дав інтерв'ю місцевому одеському телеканалові, де, зокрема, розповів, що пропозиція піти в мери надійшла йому від президента Володимира Зеленського. Зголом, він розказав Радіо Свобода, як саме Зеленський робив йому пропозицію.



Перед початком з'їзду представники державної охорони попереджали журналістів, що на заході очікують на появу президента, а тому, коли глава держави прибуде, пересуватися територію не можна.

На з'їзді представили 23-х кандидатів на пости мерів низки українських міст. Серед них 17 чоловіків та 6 жінок. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі Радіо Свобода заявив, що на місцеві вибори від президентської партії пішла велика кількість жінок, чого «ніхто не очікував».

Серед жінок-кандидаток була представлена і Тетяна Домбровська. Вона змагатиметься за посаду мера Миколаєва. Це саме її Олександр Корнієнко у розмові з Давидом Арахамією порівняв з корабельною сосною. У коментарі Радіо Свобода Домбровська сказала, що зла на Корнієнка не тримає, оскільки він вибачився.

У рідному місті президента – Кривому Розі – за пост очільника змагатиметься Дмитро Шевчик. Журналісти називають його людиною Ріната Ахметова. Сам Шевчик у коментарі Радіо Свобода розповів, що познайомився з Володимиром Зеленським тиждень тому. Проте, хто саме і за яких обставин запропонував йому йти в мери Кривого Рогу, Шевчик не зміг пригадати.



Конкуренцію Геннадію Кернесу в Харкові складе Олексій Кучер – чинний голова Харківської ОДА.

А у Дніпрі з Борисом Філатовим буде змагатися головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова – Сергій Риженко. В минулому Риженко – обласний депутат від Блоку Петра Порошенка.

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Допоки на даху «Паркового» тривав з’їзд партії, на подвір’ї, під будівлею мітингувала група людей проти забудовників. Вони кричали досить голосно, подеколи навіть так, що їх було краще чути, аніж тих, хто виступав із трибуни з'їзду.



На з'їзді, окрім Володимира Зеленського були також присутні Дмитро Разумков та Денис Шмигаль. Промова останнього була досить схожою на агітацію за партію «Слуга народу». Проте сам Шмигаль у коментарі Радіо Свобода заперечив це. Каже, що він просто мотивував кандидатів.



Хто ще відвідав з'їзд президентської партії, та чим там пригощали, дивіться у репортажі Радіо Свобода.