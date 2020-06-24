«Корабельна сосна» і ще 4 сексистські скандали нової влади

23 червня мережу сколихнув сексистський скандал із участю голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і його заступника Олександра Корнієнка. На оприлюдненому відео депутати нібито обговорюють свою колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву, вживаючи сексистські висловлювання. Відео спричинило хвилю обурень у соцмережах, а депутати заявили про монтаж. Утім, це вже не перший сексистський скандал, пов’язаний із представниками нової влади. Пригадуємо й інші випадки прояву сексизму у політиці за останній рік.

«Баба робоча», «Чуть-чуть тюнинг», «тон too much»

До Миколаєва «слуги народу» Давид Арахамія і Олександр Корнієнко прибули з робочою поїздкою. Скандальне відео, яке шириться мережею, ймовірно, було зняте телеканалом «Никвести» перед однією із зустрічей.

На відео Корнієнко й Арахамія спілкуються між собою, і, схоже, не знають, що мікрофони увімкнені і їхня бесіда йде в пряму трансляцію. У розмові політики нібито згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні. На відео чутно, як Корнієнко вживав такі фрази, як «піддута, звичайно, трохи», «тон too much», «баба робоча… як корабельна сосна», «до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**».

Згодом на своїй Facebook-сторінці Олександр Корнієнко заявив, що відео, мовляв, було змонтоване, а фрази вирвані з контексту і стосунку до Ірини Аллахвердієвої не мають.

При цьому він зауважив, що відносини з колегами «трошки близькі» й «іронічні», говорячи про нецензурну лексику, яку він вживає під час розмови: «Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа». Наступного дня Корнієнко оприлюднив іще один пост, де вибачився перед Аллахвердієвою і сказав, що більша частина розмови стосувалася Тетяни Домбровської, можливої кандидатки в мери Миколаєва від «Слуги народу».

Сама ж Аллахвердієва назвала відеоролик «низькопробним брудом» і також заявила про монтаж.

При цьому згаданий відеоролик був відеострімом у ютубі в прямому ефірі, тобто монтаж був технічно неможливий. Пізніше канал «Никвести» на деякий час видалив запис цього ефіру і пізніше завантажив за тим же посиланням знову, але вже з обрізаним початком, так що розмова депутатів перед початком пресконференції з запису зникла. Але в мережі далі лишаються копії запису моменту розмови, які зберегли інші користувачі.

Ролик у мережі розкритикували, в тому числі жінки-політики, як із фракції «Слуга народу», так і з опозиції. А «Європейська солідарність» і взагалі звернулася до керівництва Верховної Ради з вимогою «надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції «Слуга народу», які принижують українських жінок».

За словами координаторки з гендерних питань кампанії проти сексизму в медіа і політиці «Повага» Ірини Славінської, лексика, яку вживають депутати, нагадує про таке явище, як об’єктивація, тобто звертання уваги насамперед на зовнішній вигляд. «Ми бачимо в коментарях, що йшлося радше про ділові якості людини, але навіть якщо припустити, що дійсно йшлося не про зовнішність, така лексика є негативно забарвленою і в ній очевидно йдеться про особу жіночої статі, яку називають «бабою». Мені важко уявити, щоб про чоловіка в політиці в таких термінах могла б вестися розмова», – каже Славінська.

«Посада через ліжко»

Наприкінці листопада вже виключений із фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, який стосувався Олександри Клітіної, на той момент заступниці міністра інфраструктури. На записах було чути, як нібито депутат із владної фракції розповідав, яка Клітіна «гарна» і так далі. Цей запис став підставою твердити, ніби посаду заступниці міністра вона отримала «через ліжко».

Сама ж Клітіна це заперечила і заявила про намір подати до суду. Жінка і раніше писала, що регулярно потерпає від сексистських коментарів у її бік.

Нині Клітіна працює радником голови Державного космічного агентства. На своїй Facebook-сторінці вона відреагувала на висловлювання Корнієнка й Арахамії і заявила: її «тривожить, що публічне знущання і цькування жінок стають нормою в нашій країні».

«Гендерна експансія Шмигаля»

На початку березня у секситський скандал потрапив і новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час представлення нових членів уряду він забув назвати Марину Лазебну – міністерку соціальної політики і, на той момент, єдину жінку в новому Кабінеті міністрів. А згодом, після представлення Лазебної, сказав: «Це початок гендерної експансії в цей уряд! Я батько двох доньок. Мене важко звинуватити в сексизмі. Повірте».

«Коли у прем’єра спитали, чому в уряді так мало жінок, він відповів, що відбирали на посади за рівнем професіоналізму. Але жінки – такі ж професіонали, як і чоловіки. Гендерна дискримінація в уряді неприпустима», – зауважувала ще у березні депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун.

«Прошу нижче ніж 175 сантиметрів не турбувати» і «тупа вівця»

Представник «Слуги народу» Олександр Дубінський втрапив у сексистський скандал іще до початку роботи у Верховній Раді. Тоді він оприлюднив у мережі фото із підписом: «Вибираємо помічниць. Прошу нижче ніж 175 сантиметрів не турбувати». Дубінського звинуватили у сексизмі, а він натомість сказав, що це був жарт і ті, хто його не зрозумів, не мають почуття гумору.

За кілька днів до того соратник Дубінського Максим Бужанський назвав журналістку видання «Новое время» Ольгу Духнич «тупою вівцею». Цей випадок став приводом для створення руху «Жінки в медіа».

«Фігура» Тимошенко без «солоденького» і #я_тобі_не_бренд

У сексистські скандали потрапляв і сам президент Володимир Зеленський. У листопаді він написав пост, у якому вказав, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонувала новій українській владі список своїх людей для призначення на «солодкі» місця в обмін на «правильні» голосування у Верховній Раді. За словами президента, Тимошенко отримала відмову.

«Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають «солоденького», – зазначив Зеленський. Дехто сприйняв таке висловлювання як сексизм.

А до цього, у червні, під час візиту Зеленського до Парижа він заявив: «В Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки, так, це все є, і воно залишається нашим брендом». У відповідь у соціальних мережах почали публікувати критичні дописи з хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Нині в українському парламенті близько 20% депутатів складають жінки, і це найбільше за всю історію незалежності, утім, до паритету ще далеко. «В Україні 54% відсотки населення складають жінки, і очевидно, що у владі на тих посадах, які надають можливість впливати на розподіл ресурсів, справедливо мають бути представлені жінки і чоловіки», – каже Ірина Славінська. За її словами, згідно з опитуваннями, українські виборці вважають, що у політиці має бути більш паритетне представлення жінок і чоловіків, і до цього слід прагнути і політичним партіям.