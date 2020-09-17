Кернес після оголошеної реформи медицини в Харкові полетів лікуватися до Німеччини. Соцмережі коментують

Харківський міський голова Геннадій Кернес, який захворів на COVID-19, прибув на лікування до Німеччини, повідомили і його друзі, і посадовці Харківської міської ради. Тепер мерові пригадують, як він заявляв про свою турботу про медицину в Харкові, і дивляться на ситуацію з огляду на майбутні місцеві вибори.

Геннадій Кернес прибув до відомої клініки «Шаріте» в Берліні в ніч на 17 вересня, повідомив його друг, підприємець Павло Фукс. «Стан тяжкий, але він при свідомості – обмінялися кількома словами з ним через відеозв’язок», – написав Фукс у телеґрамі і додав десятисекундний відеосюжет із середини санітарного літака, яким транспортували Кернеса. На ньому видно, як медики з написами «Повітряна швидка» (Air ambulance) на одностроях пораються біля захисної капсули, в яких зазвичай транспортують хворих на COVID-19.

Клініка «Шаріте» не стала коментувати це повідомлення на запит Радіо Свобода.

Про це захворювання мера і викликане ним запалення легень уже повідомляли в Харківській міській раді попередніми днями. Він опинився на лікарняному 10 вересня. Відтоді, за повідомленнями, обов’язки міського голови Харкова тимчасово виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

І нині в міськраді підтвердили перевезення Кернеса на лікування до Німеччини – без уточнень, в яку саме лікарню. Речник міськради Юрій Сидоренко повідомив на брифінгу, що мерові справді стало гірше попередніми днями. Але, запевнив він, Кернес перебуває при свідомості, і ніякої коми, набряку мозку чи інсульту, про які йшлося в деяких повідомленнях ЗМІ, не було.

За словами речника, це «фейки», спровоковані «загостренням політичної хвороби, політичними перегонами на місцевих виборах», призначених на 25 жовтня.

Як сказав Сидоренко, коронавірусне захворювання мера викликало не тільки двостороннє запалення легень, але й загальне погіршення його стану й загострення хронічних захворювань, пов’язане з наслідками замаху на нього 2014 року й зазнаних тоді поранень.

Він також підтвердив, що Кернеса перевозили в «протиковідній» капсулі, відповідно до медичних протоколів, – але без використання апарата ШВЛ. Лікування в Німеччині, сказав речник, оплачують родичі мера.

Як запевняв речник Харківської міськради, Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але погодився на це під тиском близьких і рідних.

Сам Кернес іще 15 вересня теж не давав знати, що може вирушити на лікування за кордон. «У Харкові в мене є вся необхідна допомога, поруч родина, команда, я впевнений, що скоро піду на видужання», – писав він того дня в соцмережах.

Того ж дня речник міськради повідомляв, що Кернес лікується в Харківській міській клінічній лікарні № 17.

Тепер же користувачі соцмереж, значною мірою харків’яни, закидають мерові те, що він раніше оголосив реформу галузі медицини в місті і підвищення фінансування лікарень у часи весняного наступу коронавірусу, – але сам тепер усе-таки подався на лікування за кордон.

Зокрема, в середині березня Кернес заявляв про рішення міськради надати 20,5 мільйонів гривень на посилення харківських лікарень, а ще через день оголосив 2020 рік «роком медицини в Харкові». «Завдання міста перед жителями – створити якісний, орієнтований на людей сервіс при отриманні харків’янами медичних послуг», – заявляв він тоді.

І тепер йому пригадують ті обіцянки і те, чим вони завершилися в реальності, іноді в досить різкій формі, називаючи Кернеса утвореним від його імені прізвиськом.

Дехто при цьому критикує й загалом нинішню владу президента Володимира Зеленського за невиконання заявлених обіцянок.

На телевізійних кадрах видно автоколону з п’яти машин «швидкої допомоги» і ще кількох авт супроводу, яка з сиренами й «мигалками» їхала Харковом – за повідомленнями, саме вона везла Кернеса на летовище до санітарного літака в Німеччину. Речник Харківської міськради не зміг пояснити цього факту.

І цей момент став іще одним приводом для критики і в’їдливих коментарів – таких, як оцей: «Розумієте, коли одна конкретна людина спочатку робить парки / зоопарк / набережну / газони / будиночок Діда Мороза за [величезні] гроші, щоб [забити] мозок своїм виборцям, а в міських лікарнях ліжка з продавленими сітками, 1950 року народження і з безплатного тільки зеленка, то в багатьох є причини цю людину не любити. Коли конкретна людина створює фонд боротьби з коронавірусом, тупо збиваючи гроші з бізнесу (який, нагадаю, тільки входив тоді в карантин), і потім змушує бюджетників розносити по домівках пакети з олією, галетами і консервою з надрукованою на пакетах фактично передвиборчою агітацією, а волонтери звично розвозять по лікарнях захисні костюми і маски, цю конкретну людину є за що зневажати. Коли конкретна людина показно бреше, що місто готове до епідемії, всі лікарні забезпечені всім, завішує місто своєю передвиборчою агітацією, штовхає її навіть у школах, як наркоту, дітям, а потім хворіє і розповідає на своїй сторінці своїм нещасним, ошуканим, задуреним цією уявною величчю «найкращого міста» шанувальникам, що довіряє харківській медицині, а сам на величезному кортежі швидких (навіщо ??? п’ять швидких ??? що ???? його по частинах перевозили, чи що?) мчить в аеропорт, вантажиться в літак і летить в одну з найкращих і найдорожчих клінік Німеччини, від спостереження за цією людиною можна жахнутися… Просто в тих, хто зараз залишився в інфекційній і в 17-й (лікарнях Харкова – ред.), незрівнянно менше шансів, навіть незважаючи на гарні парки. Що ж, для цього, напевно, і потрібно було все це – щоб, якщо що, літак. І п’ять швидких. Для одного. А ви думали».

Інші коментатори повертаються до питання майбутніх місцевих виборів, на яких Кернес буде прагнути переобрання.

«Ти мер Харкова так давно, що Жукова бачив, і всі вважають, що мер – це твоє прізвище. Ти розповідаєш громадянам про те, що вони живуть у найкращому місті, найвеличнішому місті, та… столиця ж натуральна, у нас усе краще за всіх. Але в усьому місті немає ЖОДНОЇ лікарні, яка тобі, ОСОБИСТО ТОБІ за всі гроші міста, за всі зв’язки і можливості і преференції і що ти там іще можеш їм пообіцяти – яка могла б надати тобі шанси не відкинути копита від коронавірусу. Так що ти летиш у Німеччину, і звідти можна записати пару «відосиків» на тему, що в найкращому місті на світі все готово до епідемії, не [бійтеся]. І вгадайте, за кого все одно проголосують харків’яни на виборах?»

«Щодо Кернеса. Він політик навіть не регіонального рівня, він лише мер одного з міст України. Більше відомий, ніж впливовий. Але харківський і навіть загальноукраїнський політикум завмер у невизначеності: що далі буде? Якщо Кернес не зможе повернутися до мерства й узяти участь у виборах, а тим більше, якщо помре, то повністю міняється політичний ландшафт міста-мільйонника. Та ще й поряд із палаючим Донбасом та за пару десятків кілометрів від ворожого кордону. Колись неперспективні кандидати й їхні партії отримають шанс. Локальна харківська комунальна імперія, сформована Кернесом у вигляді піраміди, на вершині якої може перебувати лише він, почне розвалюватися. Точніше, її почнуть валити опоненти, яким там раніше місця не знайшлося. Почнеться боротьба не просто за посади, але й за мільярдні ресурси. Будуть нові голодні, будуть і ті, хто не захоче віддавати «нажите нєпосільним трудом». Десь у бурхливих 90-х уже почали б звучати вибухи й автоматні черги. Ніхто не зможе гарантувати, що чогось подібного не відбудеться зараз на фоні абсолютно неадекватної та недієздатної центральної влади. І це ми розглядаємо перспективи ймовірного відходу одного незначного в масштабах країни міського голови…»

А ще дехто звертає увагу за те, що за Геннадієм Кернесом до Харкова прилітав той самий німецький санітарний літак, що й раніше до Росії за отруєним Олексієм Навальним – який тепер теж лікується в Берліні, в клініці «Шаріте».