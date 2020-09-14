У міськраді Харкова заперечують повідомлення про кому Кернеса

Харківська міська рада 14 вересня офіційно спростувала повідомлення, нібито міський голова Геннадій Кернес впав у кому. Як ідеться у заяві міської ради, Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».

«Інформація, яку поширюють деякі харківські пабліки про те, нібито харківський міський голова Геннадій Кернес впав у кому, не відповідає дійсності. Міськрада пов’язує поширення завідомо неправдивої інформації з загостренням амбіцій «не надто вдалих» політиків. Геннадій Кернес справді перебуває на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію у місті», – заявили в мерії Харкова.

Кернес не з’являється на публіці близько трьох тижнів, востаннє харків’яни його бачили, коли міський голова брав участь в публічних заходах на День міста, 23 серпня.

61-річний Геннадій Кернес є претендентом на посаду харківського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У разі перемоги Кернес утретє буде мером Харкова.