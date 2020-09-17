Кернеса, в якого діагностували COVID-19, перевезли до Німеччини – міськрада

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса у ніч на 17 вересня перевезли до німецької клініки для подальшого обстеженні й лікування, повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Нині мер проходить додаткове повне обстеження в лікарні й тільки після цього лікарі визначаться, як його лікуватимуть надалі», – сказав Сидоренко 17 вересня.

За його словами, Кернеса доправили до Німеччини спеціалізованим медичним літаком у протиковідній капсулі, за вимогами медичних протоколів. Сидоренко додав, що Кернеса не підключали до апарату штучної вентиляції легенів, а під’єднали до апарату високопотокової подачі кисню. При цьому лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

«Він був абсолютно у свідомості і зараз перебуває у свідомості, що підтверджує його друг Павло Якович Фукс, який оприлюднив навіть відео з літака, який з ним спілкувався», – сказав Сидоренко.

За його даними, у вівторок сталося погіршення здоров’я Кернеса. «Ми це визнаємо. Але ми наполягаємо, що всі чутки про кому, набряк мозку й інсульт є фейками, які спеціально запускаються. Погіршення лікарі пов’язують із пораненнями, які Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року під час пробіжки, на нього стався замах у результаті цього замаху було пошкоджено хребет, спинний мозок, одна з легень, печінка. Від цього Геннадій Кернес отямився, але COVID, на жаль, спровокував не лише запалення легень, але таке відлуння того пострілу».

Загрози життю Кернеса, за даними Сидоренка, наразі немає.

Назву клініки, куди доправили Кернеса, речник міської ради не назвав, але друг мера Харкова, бізнесмен Павло Фукс раніше в телеграмі вказував, що йдеться про клініку «Шаріте».

Про те, що мер Харкова Геннадій Кернес має COVID-19 і двосторонню пневмонію, у міській раді повідомили 15 вересня.

Там заперечили повідомлення про те, що нібито Кернес перебуває в комі, і додали, що мер міста не під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Його шпиталізували 10 вересня.

Харківська міська рада 14 вересня зазначила, що Кернес справді перебуває на лікарняному, але «повністю контролює ситуацію у місті».

61-річний Геннадій Кернес є претендентом на посаду харківського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. У разі перемоги Кернес утретє буде мером Харкова.