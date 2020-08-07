У Харкові не обмежуватимуть рух транспорту через внесення до «червоної» зони – Кернес

У Харкові не будуть обмежувати рух транспорту через віднесення міста до «червоної» зони епідемічної небезпеки. Про це заявив мер міста Геннадій Кернес.

«Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків’ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті», – цитує Кернеса пресслужба Харківської міської ради.

Харків опинився у «червоній» карантинній зоні після її оновлення 7 серпня.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».

«Червона» зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.