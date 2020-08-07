Спалах COVID-19 зафіксували на підприємстві «Київхліб» – Кличко

У Києві зафіксували нові спалахи коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, на підприємстві «Київхліб», повідомив 7 серпня міський голова Віталій Кличко.

«Спочатку троє працівників пекарні № 8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили і протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими», – повідомив Кличко.

За його словами, цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі і контактні особи перебувають на самоізоляції.

Також у Солом’янському районі Києва захворів один із фахівців районного управління освіти, повідомив мер.

«На сьогодні встановили 62 людини, із якими контактував хворий. У трьох із них – підозра на коронавірус», – зазначив Кличко.

За останню добу в Києві коронавірус виявили ще в 186 людей, зокрема, в 11 дітей.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 78 261 людина, з них – 5 490 дітей і 9 078 медиків. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.

В останні три дні в Україні фіксують рекордні дані по приросту хворих.