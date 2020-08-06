В Івано-Франківській облраді стався спалах коронавірусу. Про це повідомив голова облради Олександр Сич.

Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей - проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів та представниками інших органів влади, робота із постійними відвідувачами тощо», – мовиться у повідомленні.

Сич зазначив, що облрада намагатиметься і надалі працювати у штатному режимі.

«Однак у зв'язку зі сказаним прошу максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради», – додав він.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Івано-Франківській області виявили 5 295 інфікованих коронавірусом, лише за останню добу підтвердили 127 нових випадків COVID-19. Померли 148 людей, одужали – 1 930.