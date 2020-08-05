Смерть від COVID-19 і суд: син доводить своє право на компенсацію за смерть матері-лікарки

Львів’янин створив прецедент і подає позов до суду, щоб довести, що він з мамою – одна родина. Адже, згідно з українським законодавством, син, який має власну сім’ю, не може претендувати на грошову компенсацію у разі смерті матері (медичного працівника), яка інфікувалась коронавірусом на роботі.

Фонд соціального страхування на сьогодні, за інформацією Радіо Свобода, не виплатив грошову компенсацію жодній родині, яка втратила рідну людину, медика за фахом. Розслідування тривають, а процедура доведення того, що медичний працівник заразився під час виконання професійних обов’язків, складна.

Наприкінці травня багато львів’ян були шоковані смертю 64-річної лікарки-анестезіолога Ірини Федоришин, яка 37 років пропрацювала у Львівській обласній клінічній лікарні. Пацієнти писали слова вдячності за врятовані життя, але сталося так, що вона інфікувалась від пацієнта, який повернувся із заробітків з Італії. Його у важкому стані привезли в обласну лікарню, яка на той час не приймала хворих із коронавірусом, але й не було відомо, що пацієнт інфікований.

Швидкий тест, який зробили, показав негативний результат. Ірина Федоришин якраз мала нічне чергування і виконувала свій професійний обов'язок – рятувала людину.

Персонал, який надавав допомогу, був інфікований

«Лікарка здійснювала інтубацію. Хоч була у масці і рукавицях, як ми всі, у захисному костюмі, але контакт був дуже близький. У пацієнта діагностували, окрім серцево-судинних проблем, ще вірусну пневмонію. Пацієнт перебував у нашій лікарні 5 діб і персонал надавав йому допомогу. Після того, як пацієнт помер, зробили ПЛР-тест, який показав, що це COVID-19. Також виявилося, що весь персонал, який надавав допомогу, був також інфікований, попри те, що працював у респіраторах та захисних костюмах. Ми всі одужали, окрім Ірини Федоришин», – розповідає медсестра Тереза Кіях, яка працювала з 1984 року з померлою.

На п’ятий день після чергування Ірина Федоришин відчула погіршення самопочуття – температура піднялась до 38 градусів, почався сильний кашель і погіршилось дихання. На восьмий день, а це було 3 травня, лікарка звернулась в інфекційну лікарню і була шпиталізована.

Хвороба розвивалася дуже швидко і гостро. 25 травня лікарка Федоришин померла.

Рятуючи чуже життя, віддала своє

«Мама не мала супутніх хвороб, на свій вік була здорова. Працювала в кардіохірургії, а це важка праця фізично і не кожен витримає навіть молодий лікар. Вона водила машину. Ні гіпертонії, ні цукрового діабету у неї не було. Вона, рятуючи чуже життя, віддала своє. В акті епідеміологічного розслідування підтверджено, що мама інфікувалась від пацієнта. Хвороба тривала 23 дні і, на жаль, мама померла», – розповідає єдиний син лікарки Андрій Сорока.

Фонд соцстрахування завалений справами

Ірина Федоришини – на сьогодні одна лікарка, після смерті якої у Львівській області провели епідеміологічне розслідування. Воно встановило, що медична працівниця заразилася коронавірусом під час виконання професійних обов’язків.

На розгляді у Фонді соціального страхування у Львівській області перебуває 1166 повідомлень про захворювання медичних працівників на COVID-19.

Серед них 13 випадків про те, що наслідком інфікування стала смерть людини.

Розслідування проведено у 73 випадках. І лише 8 медикам виплачені лікарняні (сума залежить від тривалості лікарняного).

Грошова компенсація передбачена державою у випадках:

коли медик помер від COVID 19, але доведено, що саме від пацієнта інфікувався. У цьому випадку неповнолітні діти, чоловік, батьки, тобто члени родини, як визначено критеріями Сімейного кодексу, мають отримати компенсацію понад 1,5 мільйона гривень;

мають отримати компенсацію понад 1,5 мільйона гривень; якщо наслідком коронавірусу стала інвалідність (не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму). Однак, експерти кажуть, що зараз ще зарано про такі випадки говорити.

На Львівщині від коронавірусу станом на 4 серпня померли 17 медичних працівників, але ніхто з рідних не отримав матеріальної допомоги від держави, бо не доведено ще, де саме вони інфікувались.

Син і мати

Син померлої лікарки Ірини Федоришин теж не може отримати грошову допомогу. Бо, згідно з чинним законодавством, якщо маєш власну сім’ю,то вже не вважаєшся членом родини мами чи тата. Андрій Сорока через суд доводитиме, що був однією сім'єю з мамою.

Щось отримати від держави – нереально

«З Актом розслідування я звернувся у Фонд соціального страхування у Львівській області і в Городоцькому районі і обидва мені відповіли, що мене не вважають членом сім’ї, як єдиного сина, оскільки я одружений і маю свою сім’ю. Я з відмовами звертаюсь у суд. Тут не дуже йдеться про гроші. Хочу, щоб справа набула розголосу. Мама, рятуючи чуже життя, віддала своє. Хочу попередити всіх українських лікарів, які наражають себе на небезпеку, у даний час, щось отримати від держави – нереально», – наголосив Андрій Сорока.

Законодавство трактують по-різному

У Фонді соціального страхування Львівської області пояснили Радіо Свобода, що діють, відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, відповідно до Постанови Кабміну №498, де визначено порядок виплати медичним працівникам або у разі їхньої смерті, спричиненої COVID 19, членам їхніх родин, а хто саме ними є вказано у критеріях Сімейного кодексу Україну.

«Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає»(стаття 3 «Сімейного кодексу України»).

Ми не можемо однозначно стверджувати

«У померлої лікарки немає батьків, чоловіка,є один син. Але маємо спиратись на «Сімейний кодекс», а там немає чіткого переліку, хто належить до членів сім’ї, лише є ознаки, за якими можна це визначити. Такими ознаками є спільне проживання, ведення спільного побуту і взаємні права і обов’язки.

З поданих Андрієм Сорокою документів, ми не можемо однозначно стверджувати, що він утворював сім’ю з мамою, яка померла. Оскільки у його паспорті є відмітка про укладення шлюбу, у нього є діти, які проживають за іншою адресою. «Сімейний кодекс» говорить, що його сім’я – це жінка і діти, хоча він і зареєстрований за адресою, де проживала його мама.

Якщо судом буде встановлено юридичний факт, що Андрій Сорока складав окрему сім’ю з мамою, яка померла, то це для нас буде достатнім доказом і ми можемо виплатити компенсацію», – говорить виконувачка обов’язки керівника Фонду соціального страхування Львівської області Леся Нашора.

Однак є нюанси в українському законодавстві.

Верховна Рада внесла зміни до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, і членів їхніх сімей.

У цьому документі мовиться: «медичний працівник, смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків та утриманців військовослужбовців».

Буду виходити з рішення Конституційного суду

«Буду виходити з рішення Конституційного суду.У зв’язку з тим, що є прив’язка, що у разі смерті лікаря наділяються таким статусом, як військовослужбовці. У рішенні суду є вказівка і про дорослу дитину, яка має свою сім’ю, яка проживає спільно, то вона має право. Рішення Конституційного суду надає можливість визнавати членами родин дорослих дітей через механізм суду. Матимемо зараз практику, що всі особи, які мають 18 років доводитимуть свою приналежність до членів родини. У «Сімейному кодексі» є просто критерії, за якими можна говорити, хто є членом родини,а немає переліку», – каже адвокат сина померлої лікарки Ірина Сенюта.

Адвокат прогнозує, що дедалі більше медичних працівників звертатимуться у суд, щоб довести, що вони інфікувались під час виконання професійних обов’язків. Встановити це їм буде непросто.

На Львівщині проблема з проведенням розслідувань, оскільки потрібно залучати епідеміологів, працівників лабораторного центру, а там бракує людей. Розслідування затягуються, а медики, відповідно, не отримують матеріальної компенсації.

На 4 серпня на COVID-19 на Львівщині захворіли загалом 1318 медиків, із яких 846 одужали, 17 померли. Найбільше хворіють медичних працівників Львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та бригади екстреної допомоги.