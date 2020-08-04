У МОЗ готуються до другої хвилі COVID-19 восени – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розробив доручення обласним держадміністраціям підготувати ліжковий фонд лікарень для можливого зростання захворюваності на COVID-19 восени, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Тенденції з поширення COVID-19 не є позитивними, в Європі нині починається друга хвиля, зростає захворюваність у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії. Ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків COVID-19 під час епідсезону захворюваності на ГРВІ від жовтня до квітня», – сказав Ляшко під час онлайн-брифінгу 4 серпня.

За його словами, зараз система охорони здоров’я з лікарнями першої і другої хвилі справляється з навантаженням.

«Але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків, тому закликаємо всіх дотримуватися норм, вакцинуватися проти інфекційних захворювань і виконувати всі обмеження», – наголосив головний санлікар.

Він також закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути можливого зараження двома вірусами.

Станом на 4 серпня в Україні виявили 1061 новий випадок COVID-19. Померли за добу 26 пацієнтів, 737 – одужали.

Загалом в Україні відпочатку пандемії зафіксували 74 219 випадків COVID-19. Одужали 40 613 людей, померли – 1 764.