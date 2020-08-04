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04 серпня 2020, Київ 15:53
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). На тлі зростання кількості захворювань ВООЗ описує COVID-19 як кризу, яка трапляється один раз у століття; тести дають надію на появу препарату, який лікує важкі випадки; і вакцина з використанням деактивованого вірусу, звичайної застуди, проходить випробування на людях. Огляд за період від 28 липня до 3 серпня серпня. (Автор Марґот Бафф, відео Reuters, AP)

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