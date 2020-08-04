Британцям уряд оплачує частину рахунків у ресторанах, щоб підтримати галузь

Уряд Великої Британії упродовж серпня платитиме половину ціни страв у ресторанах, пабах і кав’ярнях, але не більше від £10 ($13) на особу, щоб заохотити людей знову відвідувати заклади громадського харчування, більшість яких упродовж карантину були закриті, а з 4 липня працюють з обмеженнями.

Ця програма є частиною намагань уряду зберегти робочі місця і підштовхнути відродження економіки, яка в результаті пандемії потерпає від найрізкішого спаду з часів Другої світової війни.

Під час карантину у квітні приблизно 80% британських закладів обслуговування не працювали, і 1,4 мільйона працівників були відправлені у примусові відпустки.

Уряд пояснює у спеціальному оголошенні, що нова програма дозволить, наприклад, сім’ї з чотирма членами, заощадити до £40 ($52) на відвідуванні ресторану чи кав’ярні.

Програма не покриває рахунків за алкогольні напої, але критики зауважують, що уряд також мав би виключити з неї ті заклади, які продають нездорову їжу.

«Головна мета нашої програми «Їсти не вдома, щоб допомогти» – це збереження робочих місць 1,8 мільйона кухарів, офіціантів та менеджерів ресторанів, підштовхнувши попит, заохотивши відвідування», – заявив міністр фінансів Ріші Сунак із нагоди початку дії програми 3 серпня.

Британський уряд планує витратити загалом £30 ($39) мільярдів на субсидії для підприємств та інші програми, щоб уникнути банкрутств і зберегти робочі місця.

Рекордний економічний спад у США та Європі

Пандемія коронавірусу і карантинні обмеження спричинили різке скорочення економіки у багатьох країнах світу, включно зі Сполученими Штатами, де спад за період між квітнем і червнем сягав 32,9%.

За деякими підрахунками, починаючи з лютого, у США втратили роботу майже 15 мільйонів американців.

В Іспанії, де туризм становить значну частину економіки, повідомили, що в червні цього року іноземних туристів туди приїздило на 98% менше, ніж у червні минулого року.

За даними іспанського Національного інституту статистики у першому півріччі цього року закордонних туристів було на 72% менше ніж у першому півріччі 2019 року.

Але урядовці та економісти сподіваються, що економічний спад, спричинений пандемією коронавірусу, буде короткий, і що після нього економічні показники можуть повернутися до минулих.

Виробництво у Німеччині у липні вперше зростало за період з грудня 2018 року.

У Франції також зареєстрували липневе зростання виробництва.

Але економісти зауважують, що попри ці позитивні ознаки, попит і кількість нових замовлень у Німеччині та Франції залишаються нижчими, ніж у період до пандемії.

Статистичні дані, оприлюднені у Франції в липні, засвідчили, що економіка країни у другій чверті року скоротилася на рекордні з часів Другої світової війни 13,8%.

Деякі фахівці побоювалися більшого падіння. Однією з позитивних ознак у низці європейських країн називають високу активність споживачів.