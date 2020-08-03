Індекси азійських бірж упали через нові загрози, пов’язані з COVID-19

Азійські фондові біржі зазнали падіння на торгах 3 серпня через побоювання інвесторів, викликані поширенням коронавірусної інфекції та загрозами нових карантинних обмежень.

Відсутність значного прогресу щодо нового пакету стимулів у США також розчарувала інвесторів, додає невпевненості розгляд Білим домом заходів проти китайських технологічних фірм із міркувань національної безпеки.

COVID-19 не демонструє жодних ознак послаблення в усьому світі.

Влада австралійського штату Вікторія запровадила 2 серпня нові обмеження, включно з комендантською годиною в Мельбурні на наступні шість тижнів, заборону на проведення в місті весіль та наказ поновити дистанційне навчання в школах та університетах.

Велика Британія запровадила нові карантинні заходи в кількох північних графствах наприкінці минулого тижня і відклала загальнонаціональне послаблення обмежень, яке мало набрати чинності 3 серпня.

«COVID-19 залишається найважливішим чинником ризику для світового відновлення. Особливо, якщо ключові економіки, які раніше контролювали поширення COVID-19, знову змушені будуть повернутися до масштабного карантину», – сказав австралійський аналітик Джеффрі Галлі.

У світі станом на 3 серпня COVID-19 діагностований у понад 18 мільйонів людей. Померли від цієї хвороби 688 тисяч людей, одужали – 10,649 мільйона. Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах Америки (4,66 млн), Бразилії (2,73 млн), Індії (1,75 млн), Росії (849 тисяч) та Південно-Африканській Республіці (511 тисяч).

Новий узагальнений прогноз, опублікований американськими центрами протидії та профілактики захворювань, попереджає, що до 22 серпня в США число смертельних випадків від COVID-19 перевищить 170 тисяч. Дотепер у США від цієї хвороби загинули 154 тисячі людей. Рівень інфікування останнім часом зріс у 20 штатах.

Колишній голова Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Ґотліб у недавньому інтерв'ю каналу CNBC припустив, що до кінця цього року число смертельних випадків може подвоїтися і сягнути 300 тисяч, якщо в США не зміниться ставлення до епідемії.