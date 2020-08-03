В Україні за добу зафіксовано майже тисячу випадків COVID-19

В Україні станом на 2 серпня підтверджено 73 158 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 738 людей, одужали 39 876. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Напередодні, 2 серпня, виявили 990 нових випадків COVID-19, померли 13 людей, одужали 333.

У світі станом на 3 серпня COVID-19 діагностований у понад 18 мільйонів людей. Померли від цієї хвороби 688 тисяч людей, одужали – 10,649 мільйона. Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах Америки (4,66 млн), Бразилії (2,73 млн), Індії (1,75 млн), Росії (849 тисяч) та Південно-Африканській Республіці (511 тисяч).

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, який уряд раніше продовжив до 31 серпня.

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження. У Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.