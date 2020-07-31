У МОЗ повідомили, які регіони України потрапили в «червону» зону карантину за новими правилами з 1 серпня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, які регіони України потрапили в «червону» й інші зони карантину за новими правилами, що починають діяти з 1 серпня.

Коментуючи результати засідання Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19, він сказав, що до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

За його словами, «помаранчевий» рівень поширення коронавірусу буде встановлений 10 регіонах: у Луцькому і Любашівському районі Волинської області, в Івано-Франківську і Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові й Миколаївському, Пустомитівському і Перемишлівському районах Львівської області, Бережанському районі й місті Бучачі Тернопільської області.

До «жовтої зони» потрапили ще 40 регіонів. Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Рішення Центральної комісії ТЕБ та НС ухвалене на виконання постанови уряду щодо нових правил адаптивного карантину, яка вступає в дію з 1 серпня. Документ передбачає визначення регіонів за рівнем поширення коронавірусу на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, застосовуватися такі показники, як завантаженість у лікарнях «не більше ніж 50% ліжко-місць), середня кількість проведених тестів (не менш ніж 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більш ніж 11%), показник динаміки зростання випадків інфікування (не більш ніж 10%).

Передбачається, що в найбезпечнішій «зеленій» зоні будуть діяти такі правила: носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів за умови перебування не більш ніж 1 особи на 5 кв м площі, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більш ніж на 50 відсотків, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння.

У «жовтій зоні», окрім обмежень, які діють у «зеленій» зоні, буде обмежене відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

У «помаранчевій», крім згаданого вище, також заборонена робота закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планова госпіталізація, дитячі табори, а масові заходи можуть проводитись із розрахунку не більш ніж 1 людини на 20 кв м площі.

У найнебезпечнішій, «червоній» зоні, крім перелічених обмежень перших трьох зон, тако заборонена робота громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів і ТРЦ.

За словами Максима Степанова, перехід у ту чи іншу зону відбуватиметься при переході через межу показників у той чи інший бік протягом п’яти днів поспіль.

Засідання Центральної комісії ТЕБ та НС буде проводитись кожної п’ятниці. За результатами аналізу ситуації в регіонах будуть визначатись рівні розповсюдження коронавірусу.

Поточні епідемічні показники на рівні районів і міст обласного значення публікуються на інформаційних ресурсах МОЗ і уряду.