Правозахисники: низка норм карантину суперечать законам України та порушують права людини

Низка норм постанови Кабміну про запобігання поширення епідемії коронавірусу, ухваленої 10 березня і декілька разів доповненої, суперечать українському законодавству та непропорційно обмежують права людини. Про це повідомляє Центр прав людини «Зміна» з посиланням на Асоціацію українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (УМДПЛ).

Автори зазначають, що деякі обмеження були непослідовними або не мали сенсу. Як приклад наводять заборону відвідування парків та лісопаркових зон.

«Ці обмеження спричиняють особливе занепокоєння з огляду на те, що вони могли порушувати право на недоторканність житла (вимога про перевірку режиму самоізоляції особи поліцейськими), право на мирні зібрання (обмеження в кількості осіб, які можуть брати участь у мирній акції), право на свободу віросповідання (заборона відвідувати богослужіння на кладовищах), а також порушували принцип правової визначеності», – мовиться у повідомленні.

Правозахисники також вбачають обмеження прав людини у постановах про обов’язкову обсервацію або самоізоляцію через відсутність механізму проведення медичних перевірок у першому випадку, та обмеження права на пересування у другому.

Крім цього, на думку правозахисників, під час карантинних заходів були запроваджені надмірні обмеження в реалізації права на свободу літніх людей, адже, на їхню думку, заборона залишати помешкання людям, старшим за 60 років, має «очевидні ознаки цілодобового домашнього арешту без відповідного судового рішення».

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня. Згодом його продовжили до 31 липня.

22 липня Кабінет міністрів на своєму засіданні продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Конституційний суд України 2 липня почав розгляд справи за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності окремих положень урядової постанови про встановлення карантину для боротьби з COVID-19. Зважаючи на те, що справу розглядають у формі письмового провадження, після виступу судді-доповідача КСУ перейшов до закритої частини слухання для ухвалення рішення.