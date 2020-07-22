Українська асоціація футболу та МОЗ домовилися про вболівальників на стадіонах – Павелко

Українська асоціація футболу та Міністерство охорони здоров'я України домовилися про вболівальників на стадіонах, повідомив голова УАФ Андрій Павелко у Facebook.

«Щойно за підсумками нашої робочої зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня! Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%», – написав Павлеко.

Він додав, що окрім дотримання дистанції, глядачі повинні будуть дотримуватися й інших вимог карантинного режиму.

«У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні», – зазначив Павелко.