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22 липня 2020, Київ 15:30
Новини | Коронавірус

Уряд продовжить адаптивний карантин до 31 серпня – Шмигаль

У червні Кабмін продовжував карантин до 31 липня

Кабінет міністрів продовжить адаптивний карантин до 31 серпня, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

«Сьогодні у нас на порядку денному також планується продовження адаптивного карантину до 31 серпня», – сказав Шмигаль під час засідання Кабміну.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня. Згодом його продовжили до 31 липня.

Станом на ранок 22 липня в Україні виявили 60 995 людей випадків COVID-19. Одужали 33 172 інфіковані, 1 534 померли.

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