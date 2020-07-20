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20 липня 2020, Київ 13:07
Новини | Коронавірус

Київ і вісім областей не відповідають критеріям послаблення карантину

Київ і вісім областей України не відповідають критеріям для послаблення протиепідемічних заходів – про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я від 20 липня.

За повідомленням, рівень захворюваності не дозволяє послабити карантин у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях.

Також такими, що не мають підстав для послаблення карантину, МОЗ вважає анексовані Крим та Севастополь, щодо яких немає офіційних даних.

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За роз’ясненням міністерства, регіонами, де коронавірусна хвороба значно поширена і відтак немає підстав до послаблення карантину, вважаються ті, де наявна одна з наступних ознак:

  • у лікарнях, визначених для хворих на COVID-19, завантажено понад 50%
  • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції на коронавірус становить менше 24 на 100 тисяч людей протягом останнього тижня
  • коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 становить більше ніж 11% (за формулою, визначеною МОЗ)
  • показник динаміки зростання випадків інфікування становить більше ніж 10%

Станом на ранок 20 липня в Україні зафіксовано 59 493 випадки COVID-19, одужали 31 439 людей, 1498 – померли.

Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)
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Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)

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