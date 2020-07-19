Влада Амстердама закликала уникати відвідин кварталу червоних ліхтарів

Влада столиці Нідерландів закликала людей уникати кварталу червоних ліхтарів у Амстердамі, оскільки натовпи відвідувачів збільшились, а це може призвести до погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

У мерії заявили, що кількість відвідувачів кварталу будуть контролювати. Повідомляється, що доступ до різних алей буде обмежений в разі потреби, або тимчасово закритий для відвідувачів.

«Жителі зможуть в’їхати і покинути цей район в будь-який час», – повідомила мерія.

Муніципалітет Амстердама звернувся з проханням не приїжджати в квартал червоних ліхтарів через надмірне пожвавлення в районі.

Після тривалого карантину секс-працівникам в Нідерландах влада дозволила відновити роботу з 1 липня, і натовпи людей повернулися в район червоних ліхтарів, популярне місце для прогулянок туристів вузькими вуличками.