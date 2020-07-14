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14 липня 2020, Київ 16:34
Новини | Події

МЗС: до України прибули 300 апаратів ШВЛ з В’єтнаму, до кінця серпня буде ще 600

Апарати ШВЛ в одеській лікарні, 1 квітня 2020 року

До України прибули 300 апаратів штучної вентиляції легень з В’єтнаму, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«До кінця серпня планується передача ще 600 апаратів в’єтнамської компанії «Vingroup JSC», – заявили у відомстві.

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що держава не заплатила за в’єтнамські апарати ШВЛ «жодної копійки», оскільки це – гуманітарна допомогу. За його словами, загальна вартість першої партії апаратів ШВЛ сягає понад 2,3 мільйона доларів. Він обіцяє, що «УкрМедПостач» проведе перевірку та сертифікацію отриманих апаратів в Україні.

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