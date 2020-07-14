Україна сьогодні отримає 300 портативних апаратів ШВЛ з В’єтнаму – Кулеба

Україна сьогодні отримає 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень з В’єтнаму, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Кожна країна намагається мати належний запас апаратів ШВЛ, щоб мати змогу врятувати життя своїх тяжких хворих. Ми по всьому світу полювали на «ШВЛи». І, зрештою, нам вдалося спільно з нашими партнерами у В’єтнамі забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів ШВЛ. Вони надійдуть з В’єтнаму сьогодні. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Вони є гуманітарною допомогою в’єтнамської компанії Vingroup», – сказав Кулеба.

За його словами, загальна вартість першої партії апаратів ШВЛ сягає понад 2,3 мільйона доларів. Він обіцяє, що «УкрМедПостач» проведе перевірку та сертифікацію отриманих апаратів в Україні.

18 червня заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в лікарнях першої хвилі, де мають лікувати хворих на COVID-19, є близько двох тисяч апаратів штучної вентиляції легень. Щодня на них перебувало близько 90 хворих.