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04 липня 2020, Київ 10:59
Новини | Коронавірус

В Україні за добу виявили 914 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Загалом станом на 4 липня в країні підтверджено 47 677 випадків COVID-19, з них 21 115 людей одужали

В Україні за добу виявили 914 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Загалом станом на 4 липня в країні підтверджено 47 677 випадків COVID-19, з них 21 115 людей одужали, 1227 – померли.

За даними Центру громадського здоров’я:

  • кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 липня складає 25 295;
  • найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) і Вінницькій (174,1) областях;
  • наразі госпіталізовано 4247 осіб, із них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 659 людей, підключення до апарату ШВЛ – 408 пацієнтів;
  • захворювання підтверджено у 3456 дітей і 6937 медиків;
  • 35 018 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

У світі загальна кількість виявлених випадків COVID-19 сягнула 11 мільйонів, 524 тисячі людей померли.

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