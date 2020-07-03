На Волині посилюють карантин

На Волині з 3 липня посилюють карантинні заходи у районах масового відпочинку. Відповідне рішення місцева влада ухвалила напередодні ввечері, 2 липня.

«3 липня 2020 року в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У цьому числі й Шацький район, де окрім цього з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні», – мовиться у повідомленні ОДА.

Як зазначила головний санлікар області Наталія Янко, рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області стабільно високий, регіон посідає четверте місце в Україні щодо поширення коронавірусної інфекції.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, лише минулої доби в області виявили 63 нових випадки інфікування коронавірусом. Загалом від початку епідемії на Волині підтвердили 2 571 випадок COVID-19, померли 63 людини, одужали 783.

В Україні станом на ранок 3 червня коронавірус виявили у 46 763 людей, померли 1 212 пацієнтів, одужали 20 558.