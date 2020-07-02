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02 липня 2020, Київ 10:17
Новини | Коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні наближається до 46 тисяч

Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок 2 липня підтвердили 45 887 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 185 пацієнтів, одужали – 20 053. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Лише минулої доби зафіксували 889 нових випадків захворювання, померли 12 людей, одужали 505.

У світі від коронавірусу станом на 2 липня померли понад 516 тисяч людей, захворіли майже 10,7 мільйона, одужали – майже 5,5 мільйона.

За червень кількість виявлених випадків COVID-19 у світі зросла більш як на 65% – із 6,18 млн до 10,4 млн випадків.

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