Захворювання коронавірусною інфекцією останнім часом стало більш агресивним – лікарка Таміла Алексанян

Львівська область другий тиждень лідирує серед інших регіонів України за чисельністю захворюваності на COVID 19. За час епідемії 5578 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявлено 143 позитивні результати інфікування. Представники влади говорять про те, що пік захворюваності в області минув, а те, що регіон лідирує за чисельністю хворих пояснюють тим, що тестують багатьох людей.

Ця ніч у Львівській обласній інфекційній лікарні була дуже важка. У шпиталь перевели у тяжкому стані кількох пацієнтів із інших лікарень Львова. Хворі самостійно не пересуваються. У всіх була задишка. Медичні працівники рятували людей, місць у реанімаційному відділенні немає. Практично зайняті всі палати. Кожен пацієнт потребує уваги.

Пацієнти поступають у дуже важкому стані



«Захворювання коронавірусною інфекцією останнім часом стало більш агресивним. Пацієнти поступають у дуже важкому стані, але їх привозять не з дому, а вже з інших лікарень, зокрема міських №1 і №8, а також районних. Якщо у нас на початку епідемії було 5 кисневих концентратів, то тепер понад 10 і нам провели в терміновому порядку кисень і його нам не вистачає, бо стільки є хворих із важкою легеневою недостатністю. Усі потребують кисневої підтримки. Люди не усвідомлюють, не потрапивши в інфекційну лікарню, наскільки це небезпечне захворювання. Дійсно, для одних цей вірус проходить у легкій формі, для декого – безслідно, потім у них виявляють антитіла. На даний час в Україні таких людей дуже мало, на Львівщині зокрема. З досліджень ІФА видно, що небагато осіб мають захисні антитіла, що свідчить про те, обмаль людей перехворіли. Думаю, що епідемія на цьому не закінчиться», – говорить Радіо Свобода завідувачка діагностичного відділення Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Щодня понад 100 нових інфікованих

Протягом двох тижнів Львів і Львівська область – лідери щодо чисельності хворих на коронавірусну інфекцію. 146 осіб померли. Щодня додається понад 100 нових випадків. Однак із них майже половина тих осіб, які чекають на результати ПЛР-тестування два-три тижні. Дехто одужав так і не дочекавшись результату. Лабораторії у Львові не встигають дослідити всі забрані матеріали у пацієнтів, тому допомагають лабораторні центри інших міст. Зараз система тестування налагоджується, але ще не зовсім так, як має бути, зауважує лікарка Таміла Алексанян.

Це були якісь організаційні упущення



«Раніше доводилось чекати аналізи 9-11 днів і потім говорили нам, що аналіз загубився чи пропав, не зроблений, неправильно забраний, це було дуже важко. Бо ми не могли виписати пацієнта додому, бо чекали на результат ПЛР-тесту. Згідно з новими правилами, частина пацієнтів може виписуватись додому уже після клінічного лікування без очікування на негативний ПЛР-тест, але не всі погоджуються йти додому, бо не мають змоги самоізолюватись. У шпиталь люди теж потрапляють на другий тиждень від дня захворювання, бо довго чекають на результат тесту. Чим швидше підтверджена коронавірусна інфекція, тим швидше людину, якщо є потреба у цьому, можна шпиталізувати. Це були якісь організаційні упущення, бо не було роз’яснення, кому брати ПЛР-тести. Лабораторії неспроможні були виконати таку кількість досліджень, змушені були їх заморожувати, а потім працювати у посиленому режимі. Зараз більш-менш налагодилося», – зауважила Таміла Алексанян.

Ще більше тисячі проб, забраних у пацієнтів, не опрацьовані лабораторіями і лежать у холодильниках. Втім два тижні поспіль уже більше досліджують нових матеріалів, взятих у людей.Протягом останньої доби лабораторії, як державні, так і приватні, провели 1637 ПЛР-тестів, з яких підтверджений COVID 19 у 143 мешканців Львова та області. 92 проби взяті у людей протягом двох-трьох останніх днів. Те, що Львівщина лідер за чисельністю хворих, керівник департаменту охорони здоров’я Львівської державної обласної адміністрації Орест Чемерис пояснює тим, що тестується велика кількість людей і багато мешканців нехтують дотриманням епідеміологічних вимог.

Щоденно госпіталізуємо близько 80 людей



«Протягом двох тижнів щоденно госпіталізуємо близько 80 людей. Понад 100 скеровуємо на амбулаторне лікування. Зараз маємо зростання захворюваності на важку форму пневмонії. Кількість звернень збільшується і серед них велика частина пацієнтів із пневмоніями, які потребують стаціонарного лікування. Тому відкрили ще одну лікарню у Новояворівську, де вже лікуємо 17 хворих на СOVID. Бо Яворівський район має велику кількість інфікованих. Наразі завчасно говорити, коли ми вийдемо з цієї ситуації. Але пік захворюваності, сподіваюсь, пройшов», – каже Орест Чемерис.

Карантинні заходи львів'яни ігнорують

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до 7 липня не послабила карантинні обмеження в області. Відтак дитячі садочки надалі не працюють, у громадському транспорті можна їхати лише сидячи і у масці. Втім багато мешканців нехтує правилами, як у громадському транспорті, так у багатолюдних місцях, у крамницях.

Ця хвороба – це не грип



«Ті карантинні заходи, які проводяться, можливо, їх треба модернізувати. Розумію, що економіка повинна працювати і люди працездатного віку мають їздити на роботу. Але люди, які перебувають у групі ризику, а це вже старші 65 років, з супутніми хворобами, мають бути максимально обмежені у контактах, до них не повинні приходити діти і молоді люди, які можуть безсимптомно переносити коронавірусну інфекцію і стати джерелом зараження для родичів і близьких. Носити маску потрібно у місцях скупчення людей, знімати, коли немає нікого поруч. Люди, які носять дизайнерські маски, мають їх щодня прати, прасувати. Ця хвороба – це не грип», – попереджає лікарка.

Люди після перенесеної коронавірусної інфекції ще довший час залишаються непрацездатними



«Якщо від грипу можна вилікуватись за тиждень, то коронавірус протікає інколи дуже довго. Пацієнти на 7 чи 10 день лікування починають гарячкувати і стрімко розвивається ураження легень, незважаючи на всі заходи, які ми робимо. Тому за два тижні лікування, щоб виписати людину, то велика рідкість. Але навіть, якщо вона повернулась додому, то працювати не зможе. Люди після перенесеної коронавірусної інфекції ще довший час залишаються непрацездатними і ослабленими, потребують подальшого лікування у сімейного лікаря», – говорить лікар Таміла Алексанян.

В інфекційній лікарні хворі перебувають понад місяць часу. Одна жінка лише в реанімації лежала 47 днів. Один пацієнт одужав із діагнозом пневмонія, але у нього стався інфаркт і врятувати його не вдалося. 30 червня лікарі готували до виписки молодого чоловіка і у нього трапився серцевий напад. Людину врятували. Таміла Алексанян зауважує, що навіть коли виписали пацієнта зі шпиталю, вона хвилюється за його стан.

Ми виснажені і скучаємо за звичними пацієнтами



«Ми виснажені і скучаємо за звичними пацієнтами. Адже ми до коронавірусу лікували людей із менінгітом, енцефалітом, лептоспірозу, де ті люди? Вони без медичної допомоги і також помирають, а ми зайняті коронавірусом. Таких хворих ніби везуть у районну лікарню, але лікарі звідти навіть не консультуються з нами. Дізналась, що моя сусідка померла від енцефаліту, а я навіть не знала про це. Мені дуже і дуже жаль і боляче. Ми б хотіли повернутись до своїх хворих, а решта, щоб одужувала і не заражувалася, щоб епідемія відступила», – говорить лікарка.