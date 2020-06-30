Показники COVID-19 не дозволяють Україні активно включатися в діалог про відкриття кордонів – віцепрем’єр

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що показники України із захворюваності на коронавірусну інфекцію наразі не дають змоги країні активно включатися в діалог щодо відкриття кордонів.

«Уже зараз ми розуміємо, що з 1 липня дива не станеться і всі кордони не відкриються. Але це пов’язано не з Україною, а що в усій Європі дуже різна динаміка щодо захворювання. І в Україні динаміка дуже різна. Це абсолютно не політичний процес. Ви знаєте, що методологія, за якою Європейська комісія робить оцінку в Шенгенській зоні, суто технічна і базується на кількості хворих на 100 тисяч людей», – сказала Стефанішина в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, наразі є певний рівень довіри до української статистики щодо захворюваності на коронавірус, Україна перебуває в постійному діалозі й обмінюється оперативною інформацією з ЄС.

«Це, можливо, не буде якийсь одномоментний процес, це буде поступовий процес відкриття кордонів, і він буде залежати, зокрема, від наших статистичних показників, які поки що не дозволяють нам активно включатися в діалог щодо відкриття кордонів», – сказала віцепрем’єрка.

30 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тисяч населення, що значно перевищує допустиму норму (16 на 100 тисяч населення) для в’їзду до ЄС без обмежень.

«Тобто на сьогодні будуть обмеження на поїздки українців до ЄС. Вони не стосуватимуться деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, осіб, що виїжджають на навчання, а також громадян, що шукають притулку в країнах ЄС», – сказав міністр.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За останню добу зафіксували 706 нових випадків.

Як повідомляє BBC, від 1 липня ЄС відкриває кордон для туристів із 14 країн, України серед них немає.

За попередніми повідомленнями європейських ЗМІ, список країн, громадянам яких дозволений в’їзд до Шенгенської зони, оновлюватиметься кожні два тижні.