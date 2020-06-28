Заборона на відкриття дитячих таборів чинна до 31 липня – Степанов

Дитячі оздоровчі табори будуть закритими щонайменше до 31 липня, повідомив міністр охорони здоров’я Маским Степанов 28 червня.

Міністр пояснив, що за умов різкого зростання числа заражень коронавірусом в Україні небезпечно відкривати табори, бо це місця великого скупчення дітей.

Станом на ранок 28 червня в Україні зафіксували 917 нових інфікованих коронавірусом, померли 19 людей, свідчать оперативні дані РНБО.

Раніше цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала Україну серед 11 європейських держав, де «прискорене поширення (коронавірусу – ред.) призвело до дуже значного пожвавлення, яке, якщо його не приборкати, знову поставить на межу системи охорони здоров’я в Європі».