ВООЗ назвала Україну серед держав, де прискорилося поширення COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала Україну серед 11 європейських держав, де «прискорене поширення (коронавірусу – ред.) призвело до дуже значного пожвавлення, яке, якщо його не приборкати, знову поставить на межу системи охорони здоров’я в Європі». Про це заявив регіональний директор ВООЗ із питань Європи Ганс Клуге 25 червня.

Організація зазначає, що Європа вперше за кілька місяців переживає збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції.

Європейський регіон ВООЗ охоплює 54 країни та сім територій. У ньому зареєструвано 2,6 мільйона інфікувань і 195 тисяч смертей. Це становить близько чверті випадків захворювання у світі і майже 40% померлих на планеті (загалом 485 тисяч).

Європейський регіон ВООЗ нині продовжує повідомляти про близько 20 тисяч нових випадків COVID-19 та понад 700 смертей щодня.

Разом із Україною ВООЗ фіксує зростання числа інфікувань у таких країнах: Вірменія, Швеція, Молдова, Північна Македонія, Азербайджан, Казахстан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Киргизстан та Косово.