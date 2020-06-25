Майже тисяча за добу: Україна наблизилась до абсолютного рекорду приросту нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок 25 червня виявлено 994 нових випадки інфікування коронавірусом за добу, 349 хворих на COVID-19 одужали, 16 – померли, вказують дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Днем раніше повідомлялося про 940 нових хворих на COVID-19 за добу, 23 червня було 833 інфікованих, 22 червня – 681.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (204), Одеській (95), у Закарпатській області і у Києві (85 випадків).

Згідно з повідомленням, кількість інфікованих з початку пандемії наразі складає 40 008 людей, одужали – 17 758, померли – 1067.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 25 червня зафіксовано 9 430 384 випадки інфікування коронавірусом, померли 482 752 людей, одужали понад 4,7 мільйона.​