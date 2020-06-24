Карантин на Київщині можуть посилити – голова ОДА

Карантинні заходи в Київській області можуть посилити, якщо три дні поспіль не знижуватиметься динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом, заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За його словами, на сьогодні в області підтвердили 2332 випадки захворювання на COVID-19, 1147 людей одужали, 47 – померли.

«На сьогодні показник за завантаженістю лікарняних ліжок – 22,3%, охоплення тестуванням – 41,98%, відсоток виявлення – 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування – 23,23%. Саме цей останній показник викликає занепокоєння, якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення», – сказав Володін під час онлайн-брифінгу 24 червня.

В Україні за минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409.