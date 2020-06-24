У ЗСУ виявили 8 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України виявили вісім нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З них у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Рівненський військовий госпіталь – один військовослужбовець, Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться шість осіб (Київська область – три військовослужбовця, Одеська область – один військовослужбовець, Рівненська область – один працівник ЗС України, Львівська область – один військовослужбовець та один працівник ЗС України і Дніпропетровська область – один працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – мовиться у повідомленні.

Станом на 24 червня у ЗСУ коронавірус виявили у 434 людей, 284 пацієнти одужали, п’ятеро померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 74 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України», – повідомили у Міноборони.

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409. За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.