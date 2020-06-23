У працівника Чорнобильської АЕС виявили коронавірус

У вівторок, 23 червня, у працівника Чорнобильської АЕС підтвердили захворювання на COVID-19.

Як повідомили на ЧАЕС, хворий перебував у відпустці і на станції востаннє з’являвся 9 червня.

«Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря. Серед персоналу ЧАЕС виявлена одна контактна особа з підозрою на коронавірусну інфекцію, яка також знаходиться на самоізоляції під наглядом лікаря», – мовиться у повідомленні.

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксували 38 074 хворих на COVID-19, померли 1 035 людей, одужали – 16 956.