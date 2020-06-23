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23 червня 2020, Київ 17:18
Новини | Міжнародні

У першої ракетки світу Джоковича виявили COVID-19

Джокович 23 червня через місцеві ЗМІ повідомив, що в його дружини також виявили коронавірус, але результати тестів дітей – негативні

У найкращого тенісиста світу серба Новака Джоковича виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Джокович 23 червня через місцеві ЗМІ повідомив, що в його дружини також виявили коронавірус, але результати тестів дітей – негативні.

Заява Джоковича з’явилася після того, як хорват Борна Чорич, болгарин Григор Димитров і серб Віктор Троїцьки заявили, що захворіли на COVID-19 після участі минулого тижня у змаганнях Adria Tour, організатором яких є Джокович.

Джоковича критикували за організацію турніру в той час, як світ тенісу залишається у локдауні через пандемію коронавірусу.

Проте організатори не порушили жодних місцевих законів ні в Сербії, ні в Хорватії, оскільки ці країни послабили обмеження, застосовані через пандемію.

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