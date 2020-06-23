Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 червня 2020, Київ 09:39
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія заборонила паломникам-іноземцям здійснювати хадж через коронавірус

Священне для мусульман місто Мекка

Саудівська Аравія заявила, що іноземні паломники цьогоріч не зможуть здійснити на її території щорічне паломництво через коронавірус і необхідність убезпечення у зв’язку з цим.

Влада 22 червня зазначила, що тільки «дуже обмежене число» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть здійснити хадж, який цього року припадає на кінець липня.

Саудівська Аравія намагається стримати коронавірус, який уразив в країні понад 161 тисячі людей, більш ніж 1300 – померли.

Кожен працездатний і фінансово спроможний мусульманин зобов’язаний здійснити хадж хоча б один раз в житті. Щороку майже 2,5 мільйони мусульман з більш ніж 180 країнах світу здійснюють паломництво, яке передбачає молитви та інші ритуали протягом п’яти-шести днів в священному для мусульман місті Мецці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG