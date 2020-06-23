Саудівська Аравія заборонила паломникам-іноземцям здійснювати хадж через коронавірус

Саудівська Аравія заявила, що іноземні паломники цьогоріч не зможуть здійснити на її території щорічне паломництво через коронавірус і необхідність убезпечення у зв’язку з цим.

Влада 22 червня зазначила, що тільки «дуже обмежене число» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть здійснити хадж, який цього року припадає на кінець липня.

Саудівська Аравія намагається стримати коронавірус, який уразив в країні понад 161 тисячі людей, більш ніж 1300 – померли.

Кожен працездатний і фінансово спроможний мусульманин зобов’язаний здійснити хадж хоча б один раз в житті. Щороку майже 2,5 мільйони мусульман з більш ніж 180 країнах світу здійснюють паломництво, яке передбачає молитви та інші ритуали протягом п’яти-шести днів в священному для мусульман місті Мецці.