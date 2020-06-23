У Львові посилюють контроль щодо виконання обмежувальних карантинних заходів

Сьогодні, 23 червня, Львівський міський штаб із протидії коронавірусу ухвалив рішення про посилення карантинних заходів у місті через високий рівень захворюваності. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За добу у Львові підтвердили 74 нових випадки інфікованих коронавірусом. За останню добу у Львові та області зробили 1146 ПЛР-тестів, з яких 240 – позитивні. Але половина тестів зроблена людям, у яких біоматеріали для аналізу були відібрані у травні і на початку червня.

Львівські шпиталі майже заповнені хворими з підтвердженим COVID-19 і тими хворими, які у важкому стані, але очікують на результат.

Комунальні служби міста мають забезпечити миття тротуарів біля будинків дезінфікуючими засобами, відновити роботу порохотягів і водовозок, але залежно від погоди. Сьогодні у Львові цілий день – дощ. Митимуть і дезінфікуватимуть дитячі майданчики.

У місті створені моніторингові групи, повідомляє заступник міського голови Львова Ірина Маруняк, які зобов’язані перевіряти заклади торгівлі, літні майданчики щодо дотримання умов карантину, чи відвідувачі у масках, чи дотримана дистанція між людьми.

«Якщо заклад не дотримується передбачених вимог, то йому видається попередження. Однак, якщо порушення суттєве, і несе небезпеку для відвідувачів, тоді спільно із працівниками поліції на заклад складається протокол, або його закривають. З березня ми закрили вісім об’єктів через недотримання карантинних заходів. Та коли усі недоліки ліквідовують, то цей об’єкт відновлює роботу», – пояснила Маруняк.

Відсьогодні моніторингові групи ЛКП «Львівелектротранс» перевіряють дотримання правил карантину пасажирами електротранспорту, з завтрашнього дня – в автобусах.

Львівська міська рада також ухвалила рішення про те, щоб розміщувати хворих не лише у шпиталях, які у час епідемії лікують хворих на коронавірус, але готували інші міські лікарні, оскільки зростає кількість людей із пневмонією, які потребують госпіталізації.

Станом на 23 червня у Львові та Львівській області зафіксували 4220 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 117 людей померли, а 696 одужали.