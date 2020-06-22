На Львівщині відновлюють пасажирські перевезення, але з дотриманням карантинних вимог – рішення обласної комісії

Сьогодні обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила карантинні обмеження, відновивши з 23 червня регулярні пасажирські перевезення нас між населеними пунктами регіону. Але діють чіткі правила: люди можуть перебувати в автобусах у масках чи респіраторах і можна перевозити лише сидячих осіб.

«Як на мене це правильне рішення запустити легальні маршрути, щоб можна було у звичайному режимі контролювати кількість перевезень, дотримання пасажирами вимог карантину і розвантажити нелегальні речі, які відбувалися. Це дозволить врегулювати перевезення і контролювати, розуміти, в яких умовах люди їдуть», – заявив у коментарі Радіо Свобода голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Відтак обласна комісія дозволила пасажирські перевезення, оскільки щодня люди змушені добиратись на роботу, щоб унеможливити скупчення осіб. За дотриманням карантинних заходів мають слідкувати поліцейські, працівники Держпродспоживслужби і місцевої влади.

Відкриття закладів харчування, окрім літніх майданчиків, фітнес клубів обласна комісія з протидії коронавірусу поки не дозволила. Хоча фітнес зали ігнорують обмеженнями карантину, хоча поліція складає адміністративні протоколи про порушення карантинних вимог.

Наприкінці тижня відбудеться чергове засідання комісії, яка з огляду на ситуацію щодо захворюваності на коронавірус, можуть частково послабити карантинні заходи в окремих районах області. Найбільша кількість хворих на коронавірус виявлена у Львові, Жовківському та Яворівському районах.

«Усі інші підпадають або ні щодо окремих показників послаблення карантинних обмежень. Є райони на межі захворювання, відповідно з урахуванням динаміки поширення захворюваності, до 30 червня буде ухвалювати рішення», – наголосив заступник голови Львівської обласної адміністрації Тарас Грень.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, який сьогодні відвідав львівські шпиталі, де лікують хворих на COVID, заявив, що місцева влада не проводила епідеміологічних розслідувань, щоб виявити всі ланцюги поширення захворюваності. Міністр у тижневий термін зобов’язав представників влади зробити такі дослідження. Максим Степанов вважає, що спалах COVID-19 у Львівській області викликаний недотримання карантинних обмежень і близьке розташування кордону.

Лікарні Львова, де лікують хворих на коронавірус, за словами обласних посадовців, заповнені на 70-90%. Тому включать більше лікарень у список тих, де прийматимуть інфікованих.

Від початку епідемії у Львові та області захворіли на коронавірус 3980 осіб, з них 674 одужали, а 114 померли. За останню добу провели 736 тестувань і виявили 200 інфікованих.

Загалом в Україні зафіксували 37 241 випадок хвороби. Одужали вже 16 642 людини, 1012 пацієнтів померли.