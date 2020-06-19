У Львові та області знову вирішили не пом’якшувати карантин, тепер – до 22 червня

Не пом’якшувати карантин у Львові та області вирішили до 22 червня. Згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, показники захворюваності на COVID-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в регіоні та в обласному центрі. Це вже не вперше влада вирішує не пом’якшувати обмеження.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, відтак у Львові надалі не працюватимуть дитячі садки. Хоча Львівська міськрада готова відновити їх роботу, втім відповідне рішення може ухвалити лише обласна комісія.

«Питання садочків ми обговорювали з головою обласної комісії, вона б з радістю відновила роботу садочків, але має бути погодження Міністерства охорони здоров’я щодо послаблення карантину», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Тим часом власники багатьох спортивних закладів вже відновили роботу.

Питання щодо послаблення карантинних заходів на території області розглянуть знову на обласній комісії 22 червня. До цього часу очікують внесення змін у постанову уряду щодо можливості змінити підходи стосовно посилення чи послаблення карантинних заходів.

Станом на ранок 19 червня у Львові та області підтверджено 3540 випадків інфікування коронавірусом від початку епідемії, 112 людини померли, 663 – одужали.

Протягом останньої доби провели 643 ПЛР-тести, з яких 142 виявились позитивні. Зараз досліджуються 500 зразків матеріалів, взятих у пацієнтів, їх відправляють у лабораторії Львова та інші міста України.